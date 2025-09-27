Julián Álvarez venía de destacarse durante la semana con un hat-trick en la victoria 4-3 del Atlético Madrid en la liga española, mostrando su mejor versión en el equipo de Diego Simeone. Con confianza y en gran nivel, el delantero argentino volvió a ser protagonista.

ver también ¡Qué partidazo! Todos los goles del Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid por la Jornada 7 de LaLiga 202-26

Sin embargo, no se conformó solo con eso ya que este fin de semana volvió a brillar con fuerza. Fue una de las grandes figuras del equipo Colchonero nada más ni nada menos que en el derbi español ante el Real Madrid, partido que se disputó en el Estadio Metropolitano.

El Atlético se llevó una histórica goleada por 5-2 ante los Merengues por la séptima jornada de LaLiga. En un duelo cargado de emociones, los dirigidos por Simeone impusieron su intensidad y lograron cortar el gran inicio de temporada que venía sosteniendo el conjunto de Xabi Alonso.

Publicidad

Publicidad

La Araña anotó dos tantos que sirvieron para encaminar a su equipo al triunfo y conseguir tres puntos más que importantes. El primero llegó desde los doce pasos con gran seguridad, mientras que el segundo fue a través de un tiro libre espectacular que dejó sin reacción a Thibaut Courtois.

Tweet placeholder

De esta manera, Julián Álvarez ratificó que atraviesa un gran presente y se transformó en pieza clave para su equipo. Con sus goles, no solo ilusiona al Atlético Madrid en la pelea por LaLiga, sino que además se mete de lleno en la lucha por ser uno de los máximos artilleros del campeonato.

Publicidad

Publicidad

Los dirigidos por Simeone terminaron con el invicto de un Real Madrid que había ganado todos los partidos que había disputado hasta el momento. Ahora, la tabla de goleo también muestra novedades y coloca al argentino bien arriba, solo por detrás de la gran figura del torneo, Kylian Mbappé.

ver también ¡Error garrafal! El gol de falta de Julián Álvarez ante Real Madrid debió ser anulado

La tabla de goleo de LaLiga