Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol Internacional

¿Cuánto cuesta cenar con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal?

El 7 de noviembre se llevará a cabo una cena en Londres que tendrá a Sheila como anfitriona. Las entradas ya están a la venta.

Por Leandro Barraza

La madre de Lamine Yamal presentó su nuevo negocio
© GETTY IMAGESLa madre de Lamine Yamal presentó su nuevo negocio

Lamine Yamal es noticia no solo por su habilidad dentro del campo, sino también por sus familiares. Su padre, Mounir Nasraoui, es toda una celebridad en las redes sociales y suele dar que hablar cuando publica algún video. Sin embargo, ahora quien está en boca de todos es la madre del joven futbolista del FC Barcelona: Sheila Ebana.

Publicidad

Este jueves se dio a conocer que Sheila Ebana será la anfitriona de una cena exclusiva que se llevará a cabo en el Leonardo Royal Hotel de Londres el próximo 7 de noviembre. El evento está a cargo de JEN C Events y el recinto tiene un aforo para 400 personas.

El flyer del evento con la madre de Lamine Yamal (Foto: @jencevents)

El flyer del evento con la madre de Lamine Yamal (Foto: @jencevents)

¿Cuánto cuestan las entradas para la cena con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal?

Quienes quieran acudir a compartir con ella ya pueden sacar las entradas para alguna de las tres categorías: estándar, intermedia y VIP.

Publicidad
  • Entrada estándar: tiene un valor de 150 euros e incluye cóctel de bienvenida + menú de tres platos.
  • Entrada intermedia (o silver): tiene un valor de 400 euros y no solo cuenta con los beneficios de la estándar, sin que además contempla una mejor ubicación en el salón y barra libre de champagne.
  • Entrada VIP: tiene un valor de 800 euros y quienes la compren tendrán todos los beneficios antes mencionados, estarán ubicados en mesa preferente, tendrán barra libre y podrán fotografiarse con Sheila Ebana.
Padre de Lamine Yamal responde a sus detractores con polémica frase: “Gracias hijo, viviré de ti”

ver también

Padre de Lamine Yamal responde a sus detractores con polémica frase: “Gracias hijo, viviré de ti”

¿Lamine Yamal estará presente en el evento?

No se espera que Lamine Yamal acuda a la cena en Londres. FC Barcelona visita a Celta de Vigo el 9 de noviembre (dos días después del evento) por LaLiga 2025-26, por lo que todo apunta a que la joven estrella se quedará en España en la noche de la ceremonia.

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Mientras Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario de Gil Mora en Xolos
Futbol Internacional

Mientras Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario de Gil Mora en Xolos

Se confirmó la lesión de Rodrigo Huescas y peligra su participación en el Mundial 2026
Mexicanos en el extranjero

Se confirmó la lesión de Rodrigo Huescas y peligra su participación en el Mundial 2026

Santiago Solari podría dejar el Real Madrid para ser DT en un exótico destino
Futbol Internacional

Santiago Solari podría dejar el Real Madrid para ser DT en un exótico destino

Entrevista exclusiva de Verónica Hardy con Bolavip: "Quiero que el público vea algo bien violento"
Entrevista

Entrevista exclusiva de Verónica Hardy con Bolavip: "Quiero que el público vea algo bien violento"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo