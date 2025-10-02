¿Cuánto cuesta cenar con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal?

Lamine Yamal es noticia no solo por su habilidad dentro del campo, sino también por sus familiares. Su padre, Mounir Nasraoui, es toda una celebridad en las redes sociales y suele dar que hablar cuando publica algún video. Sin embargo, ahora quien está en boca de todos es la madre del joven futbolista del FC Barcelona: Sheila Ebana.

Este jueves se dio a conocer que Sheila Ebana será la anfitriona de una cena exclusiva que se llevará a cabo en el Leonardo Royal Hotel de Londres el próximo 7 de noviembre. El evento está a cargo de JEN C Events y el recinto tiene un aforo para 400 personas.

El flyer del evento con la madre de Lamine Yamal (Foto: @jencevents)

¿Cuánto cuestan las entradas para la cena con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal?

Quienes quieran acudir a compartir con ella ya pueden sacar las entradas para alguna de las tres categorías: estándar, intermedia y VIP.

Entrada estándar : tiene un valor de 150 euros e incluye cóctel de bienvenida + menú de tres platos.

: tiene un valor de e incluye cóctel de bienvenida + menú de tres platos. Entrada intermedia (o silver): tiene un valor de 400 euros y no solo cuenta con los beneficios de la estándar, sin que además contempla una mejor ubicación en el salón y barra libre de champagne.

(o silver): tiene un valor de y no solo cuenta con los beneficios de la estándar, sin que además contempla una mejor ubicación en el salón y barra libre de champagne. Entrada VIP: tiene un valor de 800 euros y quienes la compren tendrán todos los beneficios antes mencionados, estarán ubicados en mesa preferente, tendrán barra libre y podrán fotografiarse con Sheila Ebana.

¿Lamine Yamal estará presente en el evento?

No se espera que Lamine Yamal acuda a la cena en Londres. FC Barcelona visita a Celta de Vigo el 9 de noviembre (dos días después del evento) por LaLiga 2025-26, por lo que todo apunta a que la joven estrella se quedará en España en la noche de la ceremonia.