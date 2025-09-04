Cristiano Ronaldo no solo llegó a ser uno de los mejores futbolistas del mundo por su calidad dentro del campo, sino también por la disciplina y el esfuerzo que mantuvo durante toda su carrera. El portugués entendió desde muy joven que, además del talento, debía trabajar día a día para alcanzar su mejor versión y competir al máximo nivel. Hoy, a los 40 años, sigue sorprendiendo con un físico envidiable que le permite mantenerse vigente en el futbol profesional.

El secreto detrás de esa vigencia está en los cuidados que adoptó a lo largo de su trayectoria. Cristiano siempre se entrenó al máximo y acompañó esa exigencia con una alimentación estricta que le permitió sostener el rendimiento en la élite. Lejos de relajarse, continúa cuidándose como en sus mejores años.

El propio delantero reveló hace un tiempo cuál es la base de su dieta: “Sigo una alimentación alta en proteínas, con carbohidratos integrales, frutas y verduras, y evito los alimentos azucarados”. De acuerdo con sus hábitos, en el desayuno suele incluir queso, jamón, yogur desnatado, frutas frescas y tostadas con aguacate, además de mantener como eje principal de su alimentación el pollo, la carne, el pescado y las verduras.

Eso sí, Cristiano también reconoce que se da algunos gustos, aunque con moderación. Uno de ellos es la pizza, que comparte en algunas ocasiones con su hijo Cristiano Ronaldo Jr.: “A veces como una, porque si no la vida sería muy aburrida”.

La rutina de descanso de Cristiano Ronaldo

Además de la dieta, Cristiano le da un papel fundamental al descanso. Según explicó ESPN Brasil, el futbolista tiene una rutina muy particular para dormir que aprendió junto a especialistas. Entre sus hábitos está no dejar el teléfono en la habitación, ya que considera que las señales de los dispositivos afectan la calidad del sueño. Para garantizar un mejor descanso, bloquea tanto la señal del celular como la del WiFi durante la noche.

Otro de sus secretos es el sueño polifásico: en lugar de dormir ocho horas de corrido, reparte su descanso en cinco siestas de aproximadamente 90 minutos a lo largo del día. Este método, poco común, le permite mantener su energía siempre alta y rendir al máximo tanto en los entrenamientos como en los partidos.

