Mientras Lorenzo gana 2 millones de euros en la Selección Colombia, esto cobra Javier Aguirre en México

Dos de la selecciones que estarán en el Mundial 2026 como lo son Colombia y México se enfrentarán en un partido amistoso que va a tener más de 50.000 hinchas en Dallas, Estados Unidos, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios millonarios de los entrenadores Néstor Lorenzo y Javier Aguirre.

La selección mexicana decidió apostar el 22 de julio de 2024 a un viejo conocido para la próxima Copa del Mundo de la FIFA. Aguirre transita su tercera etapa en el ‘Tri’, y luego de llegar dos voces a los octavos de final del Mundial (Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010), el objetivo es como mínimo llegar hasta los cuartos de final.

Por su parte, esta será la primera experiencia de Néstor Lorenzo como entrenador en un Mundial. Ya estuvo en tres copas del mundo como asistente de José Néstor Pékerman y ahora tiene el gran desafío de cumplir con la presión que le puso Carlos ‘El Pibe’ Valderrama de llegar con la Selección Colombia a la final. La preparación empieza contra México y un entrenador que gana más dinero que él.

Comparación de salarios entre Néstor Lorenzo y Javier Aguirre

Néstor Lorenzo y Javier Aguirre estarán en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

El portal especializado ‘Finance Football’ (Finanzas Fútbol) reveló que Néstor Lorenzo tiene un salario anual de $2.4 millones de dólares, unos €2 millones de euros, aproximadamente. ¿Y cuánto gana Javier Aguirre? Según un informe del canal TV Azteca, el entrenador de México cobra US$2.9 millones al año, unos €2.5 millones de euros. Esto quiere decir que Lorenzo gana unos €500.000 euros menos de lo que percibe Aguirre.

El gran elogio del DT de la Selección Colombia al entrenador de México

“Tiene un técnico al que conozco, que es un hombre con muchísima experiencia mundialista, que no deja nada ligado al azar y que también arma buenos grupos. En ese sentido, va a aprovechar al máximo la calidad del jugador mexicano que todos sabemos que está en un muy buen nivel”, señaló Néstor Lorenzo sobre Javier Aguirre en conferencia de prensa.

