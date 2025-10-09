Es tendencia:
Mikel Arriola confesó que es lo que falta para que la Selección Mexicana juegue un amistoso ante Argentina

El comisionado de la Federación Mexicana de Futbol brindó detalles de lo que falta para confirmar el amistoso de México vs. Argentina.

Por Agustín Zabaleta

Mikel Arriola confesó que es lo que falta para confirmar el amistoso de la Selección Mexicana ante Argentina
La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026 sigue en marcha sin parar y quedan apenas ocho meses para el inicio del torneo más importante de selecciones. Todos los equipos clasificados piensan en la recta final de la preparación para llegar de la mejor manera.

Un campeón del mundo será entrenador de un equipo clasificado a la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana, clasificada automáticamente por ser anfitrión, no queda exento en esta cuestión y también tiene una hoja de ruta para sus últimos partidos de preparación. Por ejemplo, para esta Fecha FIFA ya tiene sus compromisos ante Colombia y Ecuador.

Luego, para noviembre ya tiene pactado otros dos amistosos contra equipos sudamericanos, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) trabaja para enfrentar el año que viene a, ni más ni menos, que a Argentina, el actual campeón del mundo.

México podría volver a enfrentar a Lionel Messi el año próximo. [Foto: Getty Images]

En diálogo con Marca en el Sports Summit USA que se realiza en Miami, Mikel Arriola, comisionado de la FMF, confesó que es lo que falta para que el Tri pueda medirse ante el equipo que aún mantiene el cetro de campeón tras su conquista en Qatar 2022.

Así lo detalló: “Ojo con el de Argentina; sería una maravilla poder hacerlo. Sólo falta la parte contractual, pero estamos ilusionados y ojalá sí se concrete”. Además, detalló que las negociaciones continúan para que ese partido se lleve a cabo en junio, días antes del inicio del torneo.

La recomendación de Javier Aguirre a Xolos sobre el futuro de Gilberto Mora: “No tiene precio”

¿Cuándo juega la Selección Mexicana ante Colombia su primer amistoso de octubre?

De cara al primer amistoso de la ventana de octubre de la Fecha FIFA, la Selección Mexicana se medirá ante los Cafeteros este sábado 11 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) del AT&T Stadium de la ciudad estadounidense de Arlington, estado de Texas.

