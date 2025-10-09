La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026 sigue en marcha sin parar y quedan apenas ocho meses para el inicio del torneo más importante de selecciones. Todos los equipos clasificados piensan en la recta final de la preparación para llegar de la mejor manera.

La Selección Mexicana, clasificada automáticamente por ser anfitrión, no queda exento en esta cuestión y también tiene una hoja de ruta para sus últimos partidos de preparación. Por ejemplo, para esta Fecha FIFA ya tiene sus compromisos ante Colombia y Ecuador.

Luego, para noviembre ya tiene pactado otros dos amistosos contra equipos sudamericanos, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) trabaja para enfrentar el año que viene a, ni más ni menos, que a Argentina, el actual campeón del mundo.

México podría volver a enfrentar a Lionel Messi el año próximo. [Foto: Getty Images]

En diálogo con Marca en el Sports Summit USA que se realiza en Miami, Mikel Arriola, comisionado de la FMF, confesó que es lo que falta para que el Tri pueda medirse ante el equipo que aún mantiene el cetro de campeón tras su conquista en Qatar 2022.

Así lo detalló: “Ojo con el de Argentina; sería una maravilla poder hacerlo. Sólo falta la parte contractual, pero estamos ilusionados y ojalá sí se concrete”. Además, detalló que las negociaciones continúan para que ese partido se lleve a cabo en junio, días antes del inicio del torneo.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana ante Colombia su primer amistoso de octubre?

De cara al primer amistoso de la ventana de octubre de la Fecha FIFA, la Selección Mexicana se medirá ante los Cafeteros este sábado 11 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) del AT&T Stadium de la ciudad estadounidense de Arlington, estado de Texas.

