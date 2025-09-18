Mientras Thibaut Courtois gana 15 millones en Real Madrid, el salario que cobraría Guillermo Ochoa en AEL Limassol

Después de un tiempo sin equipo, Guillermo Ochoa finalmente llegó a un acuerdo con el AEL Limassol de Chipre, tras su paso por el fútbol portugués. El arquero mexicano buscaba un club que le permitiera mantenerse activo y llegar a su sexto Mundial.

El portero todavía tiene en mente romper ese récord con la Selección Nacional. Esta incorporación le da continuidad y la posibilidad de seguir mostrando su nivel internacional. El DT del Tri, Javier Aguirre, dejó en claro que solo lo convocaría si tenía equipo.

De acuerdo con información del portal ‘FutbolJobs’, se reporta que Paco Memo percibiría alrededor de 480 mil euros por temporada en su nuevo club. Aunque esta cifra no está confirmada oficialmente, da una idea de cuánto se paga en esta liga exótica. Convertido a pesos mexicanos, esto equivaldría a 10 millones 420 mil 560 pesos, nada despreciable para un arquero en la etapa final de su carrera.

Teniendo en cuenta este salario, vamos a compararlo con el de Thibaut Courtois. El portero del Real Madrid recibe cerca de 15 millones de euros brutos, unos 7,5 millones tras impuestos. El belga renovó su contrato recientemente, con un pequeño aumento, y su vínculo con la Casa Blanca se mantiene vigente hasta el 30 de junio de 2027.

El fichaje de Ochoa por AEL Limassol llega en un momento clave de su carrera, ya que necesitaba un club que le garantizara continuidad y lo mantuviera competitivo para la Selección. Su experiencia y liderazgo serán fundamentales para el equipo chipriota, mientras que su presencia en México sigue siendo determinante.

Valor de mercado de Guillermo Ochoa vs. Thibaut Courtois

Según el portal especializado Transfermarkt, Courtois tiene un valor de mercado de 20 millones de euros, dado que está en uno de los mejores equipos del mundo y en un buen momento personal. En cambio, Ochoa está cotizado en apenas 500.000 euros, reflejo de la etapa final de su carrera.