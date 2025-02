La discusión sobre el mejor futbolista de todos los tiempos sigue siendo un tema que genera todo tipo de debates. En esta ocasión, quien opinó al respecto fue nada menos que Rafa Márquez, ex defensa considerado como uno de los jugadores mexicanos más importantes de la historia.

Durante su época de futbolista, el Káiser de Michoacán se dio el lujo de militar en el futbol europeo a lo largo de once años, ocho de los cuales los transitó en Barcelona (2003-2010). Por ende, su palabra resulta de un gran peso para aportar a un debate que parece nunca acabar.

En una entrevista realizada en 2021 para el programa español El Chiringuito de Jugones, el surgido en Atlas fue consultado al respecto y su respuesta fue tajante. En ese sentido, aseguró que hubo alguien que logró sobresalir por sobre el resto más allá de que por una cuestión generacional no lo haya visto jugar.

31 Oct 2000: Pele during an AXA photocall at Wembley in London. \ Mandatory Credit: Clive Mason /Allsport