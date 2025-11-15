Este viernes se llevaron a cabo los primeros partidos de los dieciseisavos del Mundial Sub 17 en Catar, donde México logró su pase en tanda de penales al eliminar a Argentina. De esta manera se clasificaron a los Octavos de Final y se medirá ante Portugal. Pero otro duelo se llevó a la par y fue el de Francia contra Colombia.

Publicidad

Publicidad

Este partido terminó con la eliminación de los cafetaleros, por lo que empezó la problemática y es que en los videos que se pueden ver en redes sociales, al perder se fueron encima de los jugadores franceses correteándolos por todo el campo, tal fue la situación que tuvieron que irse corriendo a los vestidores para evitar más confrontación.

El México vs Argentina pudo ser cancelado

Sin embargo, como se mencionó este encuentro estaba en el mismo horario, pero en la cancha contigua, por lo que en algunos metrajes se puede ver cómo estuvieron a nada de invadir el partido de México y cancelarlo debido a cómo se estaban persiguiendo y confrontando los jugadores del partido entre colombianos y franceses.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Esto no pasó a mayores y se pudo llevar a cabo con normalidad el encuentro del equipo Tricolor, pero las sanciones para los que ocasionaron dicha trifulca sí podrían ser tomadas con severidad. Y es que algunas fuentes han confirmado que los jugadores de Francia no fueron simplemente víctimas como se puede mostrar en los videos.

De acuerdo con lo que ahora está investigando la FIFA, el equipo francés al colgar el segundo gol habría hecho un festejo que provocó a la afición colombiana, por ello al término del encuentro se desató esa molestia. Sólo hace falta conocer la sanción que tomaría el Máximo Organismo del Futbol contra los que resulten culpables.

ver también Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub-17 tras el triunfo de México ante Argentina

En síntesis

México eliminó a Argentina en penales en los dieciseisavos del Mundial Sub 17 en Catar y jugará ante Portugal .

eliminó a en penales en los dieciseisavos del en y jugará ante . Jugadores de Colombia persiguieron a los de Francia tras su eliminación, desatando una trifulca al final del partido.

persiguieron a los de tras su eliminación, desatando una al final del partido. La FIFA investiga si el festejo del segundo gol de Francia provocó a la afición y jugadores de Colombia.

Publicidad