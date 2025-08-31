Barcelona viajó hasta Vallecas para cumplir con su compromiso correspondiente a la tercera jornada de LaLiga de España. Allí, el conjunto blaugrana se encontró con Rayo Vallecano, que le presentó una dura batalla durante el primer tiempo aunque no logró evitar que los visitantes abrieran el marcador mediante un controvertido penal anotado por Lamine Yamal.

A los 37 minutos, y sin haber contado con grandes intervenciones hasta el momento, la joven estrella de 18 años realizó una gran jugada individual en el área local antes de desplomarse por un contacto de Pep Chavarría. Sin dudarlo, y a pesar de que el toque no pareció ser suficiente para derribar al extremo derecho, Mateo Busquets Ferrer, árbitro principal del encuentro, cobró penal y recibió todas las protestas de los jugadores del conjunto madrileño.

Cabe destacar que, minutos antes, el colegiado le advirtió a los capitanes que el VAR se encontraba fuera de funcionamiento. Poco le importó esto a Yamal, que definió con tranquilidad para vencer la resistencia de Augusto Batalla, amonestado por protestar, y poner el 1-0 del equipo de Hansi Flick.