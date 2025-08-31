Es tendencia:
logotipo del encabezado
España

¡Polémico! Lamine Yamal puso el 1-0 para Barcelona vs. Rayo Vallecano con un discutido penal

La estrella blaugrana colocó en ventaja a su equipo desde los doce pasos tras una controvertida decisión del árbitro Mateo Busquets Ferrer.

Por Juan Ignacio Barbieri

Lamine Yamal cae ante el contacto de Pep Chavarría.
© CapturaLamine Yamal cae ante el contacto de Pep Chavarría.

Barcelona viajó hasta Vallecas para cumplir con su compromiso correspondiente a la tercera jornada de LaLiga de España. Allí, el conjunto blaugrana se encontró con Rayo Vallecano, que le presentó una dura batalla durante el primer tiempo aunque no logró evitar que los visitantes abrieran el marcador mediante un controvertido penal anotado por Lamine Yamal.

A los 37 minutos, y sin haber contado con grandes intervenciones hasta el momento, la joven estrella de 18 años realizó una gran jugada individual en el área local antes de desplomarse por un contacto de Pep Chavarría. Sin dudarlo, y a pesar de que el toque no pareció ser suficiente para derribar al extremo derecho, Mateo Busquets Ferrer, árbitro principal del encuentro, cobró penal y recibió todas las protestas de los jugadores del conjunto madrileño.

Tweet placeholder
Publicidad

Cabe destacar que, minutos antes, el colegiado le advirtió a los capitanes que el VAR se encontraba fuera de funcionamiento. Poco le importó esto a Yamal, que definió con tranquilidad para vencer la resistencia de Augusto Batalla, amonestado por protestar, y poner el 1-0 del equipo de Hansi Flick.

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
Mientras CR7 tiene una fortuna de 2,23 billones, la que acumuló Yamal con 18 años
Futbol Internacional

Mientras CR7 tiene una fortuna de 2,23 billones, la que acumuló Yamal con 18 años

El jugador con la media más alta en EA Sports FC 26
Futbol Internacional

El jugador con la media más alta en EA Sports FC 26

No es Lamine: Busquets eligió a su ganador del Balón de Oro 2025
Futbol Internacional

No es Lamine: Busquets eligió a su ganador del Balón de Oro 2025

¿Por qué no juega Aaron Ramsey en Pumas UNAM vs. Atlas por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Aaron Ramsey en Pumas UNAM vs. Atlas por el Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo