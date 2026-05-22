La Selección Mexicana disputa este viernes el primero de los tres amistosos que va a afrontar antes del inicio del Mundial 2026.

México comienza este viernes su serie de tres amistosos para llegar de la mejor manera al Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre se enfrenta hoy frente a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

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La Selección Mexicana todavía no puede contar con la convocatoria completa para la Copa del Mundo, pero el ‘Vasco’ podrá disponer de varios de ellos para este amistoso con Ghana. Luego quedarán dos juegos, uno contra Australia y otro ante Serbia.

¿Cómo poder ver el partido?

El amistoso de la Selección Mexicana ante Ghana de este viernes 22 de mayo se disputa a las 20:00hs (CDMX) y los aficionados podrán ver el partido a través de TV Abierta por Azteca y TUDN.

La actualidad de la Selección Mexicana

El Tri buscó para su recta final jugar frente a países clasificados al Mundial, como es el caso de Ghana y de Australia. En el caso de Serbia, la selección balcánica no logró sellar su lugar. El conjunto africano será una buena prueba para la Selección Mexicana.

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Antoine Semenyo, Iñaki Williams, Mohammed Kudus y Thomas Partey son algunos de los principales futbolistas de Ghana que dirán presente en el Mundial 2026 aunque no todos estarán para el amistoso con México.

En síntesis