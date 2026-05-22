¿Por qué no juegan Thomas Partey y Antoine Semenyo en México vs. Ghana por el amistoso internacional?

El mediocentro del Villarreal de España y el delantero del Manchester City de Inglaterra no serán parte del amistoso de las Estrellas Negras ante el Tri.

En el marco de un amistoso internacional de preparación de cara al Mundial 2026, México y Ghana se enfrentan en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla este viernes 22 de mayo desde las 20:00 horas (Ciudad de México). Ambos equipos buscan pulir detalles para llegar de la mejor manera del torneo.

Publicidad

Para este partido, el director técnico Carlo Queiroz no contará con dos jugadores que suelen ser titulares: el mediocentro del Villarreal de España, Thomas Partey, y el delantero del Manchester City de Inglaterra, Antoine Semenyo. Sus ausencias radican en que al estar aún con actividad en sus clubes, no pueden ser liberados en una ventana que no es de Fecha FIFA.

¿Quiénes serán los reemplazos de Thomas Partey y Antoine Semenyo en México vs. Ghana?

Con esta noticia, el mediocentro Majeed Ashimeru y el delantero Jesurun Rak-Sakyi se sumarán al equipo titular para reforzar la línea de medios y atacantes. Ambos intentarán sumar buenos minutos para sumar consideración con el DT de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Ghana vs. México sin Thomas Partey y Antoine Semenyo?

Sin Thomas Partey y Antoine Semenyo, el conjunto africano formaría de la siguiente manera en su encuentro contra el Tri: Asare; Naasei, Dacosta, Simpson, Yegbe; Agyei, Adams, Ashimeru; Rak-Sakyi, Opoku y Afriyie.