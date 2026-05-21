Mientras Cristiano Ronaldo llegó a los 973 en su carrera, los que tiene Lionel Messi

El portugués se lució en la goleada del Al-Nassr y se ilusiona con el milenio tan buscado.

Cristiano Ronaldo se quitó la espina y se proclamó campeón de la Saudi Pro League con Al-Nassr. Este jueves, el equipo del Bicho goleó por 4-1 al Damac por la última jornada que le permitió conquistar el título tan deseado. A su vez, el portugués convirtió un doblete que le permitió acercarse todavía más a los 1000 goles que tanto busca.

Publicidad

Tras sacar una ventaja de 2-0 que parecía llevar tranquilidad, el conjunto visitante descontó desde el tiro del penal y le agregó suspenso a la historia. Sin embargo, Ronaldo apareció para restaurar el orden y encaminar un triunfo que le permitió obtener el primer título desde su llegada al futbol de Arabia Saudita.

El nuevo doblete que consiguió Cristiano Ronaldo con Al-Nassr

En primer lugar, Ronaldo ejecutó un tiro libre que buscaba algún desvío salvador se terminó colando en la portería rival sin que nadie la toque para darle al luso la anotación número 973 en su carrera, quedando a solo 27 del objetivo más deseado. Minutos después, un balón perdido le quedó servido y no perdonó definiendo fuerte y arriba.

🚨🚨| GOAL: CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS AVEIRO SCORES A FREEKICK!!!



Al Nassr 3-1 Damac FCpic.twitter.com/7nZsPi1YwK — CentreGoals. (@centregoals) May 21, 2026

Publicidad

🚨🚨| GOAL: CRISTIANO RONALDO WITH A BRACE!!!



Al Nassr 4-1 Damac FCpic.twitter.com/VfJJquG5y6 — CentreGoals. (@centregoals) May 21, 2026

La competencia directa con Lionel Messi

De esta manera, se alejó un poco más en la carrera que mantiene con Lionel Messi. El argentino que brilla en el Inter Miami no da tregua y sigue a paso firme con un nivel excepcional en la MLS. De hecho, el pasado fin de semana le convirtió a Porltand Timbers para no perderle pisada a Ronaldo.

Con esa nueva conquista por la Major League Soccer, Messi alcanzó los 911 goles en su carrera profesional, en 1158 encuentros disputados en total desde su debut. Además, con este tanto, llegó a 91 anotaciones en los Estados Unidos representando a Inter Miami, a lo largo de los 104 compromisos en los que ha participado con esa camiseta.

Publicidad

En síntesis