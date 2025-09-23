¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Jeddah Club vs. Al-Nassr por la Copa del Rey de Campeones?

Este martes 23 de septiembre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo hace su debut en la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. El rival es el Jeddah Club, un conjunto de la segunda división de dicho país, y el partido comienza a las 12:30hs (CDMX).

Sin embargo, más allá de que Cristiano Ronaldo viajó a Jeddah para formar parte del partido, el técnico Jorge Jesús decidió dejar en la banca al delantero portugués considerando que es un rival menor y que Al-Nassr debería sacar una ventaja aunque no juegue el luso.

Jorge Jesús ha empezado a gestionar el desgaste de Cristiano Ronaldo desde el inicio de la temporada. Por ejemplo, el portugués ya no jugó la semana pasada contra FC Istiklol en lo que fue el primer partido de equipo en la Champions League de Asia.

Luego de ese partido, Cristiano Ronaldo sí fue titular el fin de semana en la victoria de Al-Nassr por 5-1 ante Al Riyadh y el luso convirtió un doblete. De todos modos, lo más probable es que el luso sume minutos en la segunda mitad del partido de este martes.

La temporada 2025-2026 de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo hasta el momento convirtió 4 goles y dio 1 asistencia en cinco partidos disputados con Al-Nassr en la temporada. El próximo viernes el equipo del luso se enfrenta con Al-Ittihad por la Saudi Pro League en lo que será un partido más que exigente y es por eso que no es titular este martes ante un rival considerado menor.