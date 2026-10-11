¿Por qué no juega Dominik Szoboszlai en Liverpool vs Manchester City por la Premier League 26-27?

Dominik Szoboszlai será una de las bajas de peso en el enfrentamiento de gigantes este fin de semana entre Reds y Citizens.

El Liverpool recibe la visita del Manchester City este domingo 11 de octubre a las 9:30 horas (tiempo del centro de México) en la cancha de Anfield, en el marco de la Jornada 6 de la Premier League 2026-27. En uno de los platillos más atractivos de la cartelera inglesa, el cuadro red no podrá contar con la presencia de Dominik Szoboszlai dentro de su formación.

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Dominik Szoboszlai quedó al margen del compromiso frente al Manchester City debido a un problema físico resentido durante la Fecha FIFA con la Selección de Hungría. El mediocampista sufrió una sobrecarga muscular que lo descartó de forma definitiva para el cotejo, quedando fuera incluso de la banca de suplentes.

En declaraciones vertidas para Sky Sports en la antesala del silbatazo inicial, el director técnico Andoni Iraola ofreció los detalles sobre la ausencia del volante en su esquema: “Otra más que viene de los partidos internacionales. Llegó con una sobrecarga, sintió el isquiotibial tenso“.

El estratega español ponderó la disposición del seleccionado húngaro durante las prácticas previas, aunque la determinación final apuntó a proteger su estado físico para evitar una complicación mayor: “Intentó de alguna manera, como forzando un poco en el entrenamiento, pero no se sentía al 100 por ciento y tendremos que esperar por Dom, sí“, concluyó el español.

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An update on Dominik Szoboszlai ℹ️https://t.co/oHM4fUNb8e — Liverpool FC (@LFC) October 11, 2026

Por tal motivo, el conjunto local saltará al terreno de juego con un doble pivote integrado por Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister. Habitualmente, Szoboszlai también es utilizado por la banda como lateral derecho, demarcación que para esta cita será ocupada por Ronald Araújo.

En síntesis

Dominik Szoboszlai es baja del Liverpool por sobrecarga muscular sufrida con Hungría.

es baja del Liverpool por sobrecarga muscular sufrida con Hungría. Liverpool vs. Manchester City se juega este 11 de octubre en Anfield.

se juega este 11 de octubre en Anfield. Andoni Iraola confirmó la lesión; Gravenberch y Mac Allister irán al mediocampo.