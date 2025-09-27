¿Por qué no juega Franco Mastantuono en Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Atlético de Madrid y Real Madrid se ven las caras este sábado desde las 08.15 hs (CDMX) en una nueva edición del derby madrileño. El Colchonero recibe al Merengue en el Riyadh Air Metropolitano por la Jornada 7 de LaLiga de España 2025-26 en un duelo de realidades opuestas que promete.

El local no tuvo un buen inicio de temporada y marcha noveno con apenas tres victorias en seis encuentros. Real Madrid, en cambio, es el único que ha ganado todos sus partidos y llega al derby con puntaje ideal. No obstante, aunque hay un dicho que dice que ‘equipo que gana no se toca’, Xabi Alonso hizo algunas modificaciones en la alineación respecto a la reciente goleada sobre Levante.

Puntualmente, Franco Mastantuono brilla por su ausencia en el once titular. La joya argentina de 18 años viene de ser un habitual en la alineación inicial del Madrid e incluso marcó su primer gol con la playera de la Casa Blanca ante Levante. Sin embargo, no estará desde el arranque este sábado.

¿Por qué no juega Franco Mastantuono ante Atlético de Madrid?

La ausencia de Franco Mastantuono en la alineación titular de Real Madrid para visitar a Atlético de Madrid en el derby responde a una decisión táctica de Xabi Alonso. El estratega español se inclinó por Jude Bellingham en su lugar y el argentino esperará por su turno en un banco de suplentes de lujo que también contará con otras figuras como Rodrygo, David Alaba, Eduardo Camavinga o Brahim Díaz.