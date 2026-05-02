Este sábado el Barcelona se está enfrentando ante el Osasuna para disputar el duelo de la Jornada 34 de LaLiga, donde el conjunto de Hansi Flick podría levantar asegurar el campeonato justo antes de lo esperado. Y es que aunque ahora el resultado es de 0-0, el equipo blaugrana debe vencer a su rival como visitante para que puedan hacer algo épico.

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¿Qué necesita el Barcelona hoy para salir campeón?

Y es que ahora están jugando fuera, pero la próxima semana es el Clásico ante el Real Madrid donde podrían estar celebrando su copa frente al máximo rival y en el Campo Nou. Y es que para que esto se dé hoy, debe haber un par de resultados que lo puedan asegurar. El primero es que el conjunto catalán consiga la victoria ante el Osasuna.

Después de ello, deben conseguir que el Real Madrid, mañana que se mide ante el Espanyol termine empatando o perdiendo el partido. De esta forma, matemáticamente el equipo podría recibir ese título en su siguiente juego. Hasta ahora, los blaugranas están como líderes de la competencia con 86 unidades, mientras que los merengues tienen 74, de esta forma ya no tendrían oportunidad con el resto de duelos.

Del resto de la temporada le restan 4 partidos: ante el Real Madrid, Alavés, Real Betis y Valencia, por lo que son 12 puntos en juego. En el caso de los merengues les resta el Espanyol, Barcelona, Real Oviedo, Sevilla y Athletic de Bilbao, por lo que sólo si los blancos ganan todos sus partidos restantes y los blaugranas pierden todos podrían llevárselo.

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¿Qué pasa si el Barcelona empata vs Osasuna?

De esta manera, si sólo empata contra el Osasuna, además de esperar a que no gane o empate el Madrid mañana, aún puede levantar el título en el Clásico. Si mañana el Real no obtiene el triunfo y el Barcelona gana en el Clásico se lleva justo el campeonato en ese partido, puesto que los blaugranas llegarían a 89 puntos y a los merengues sólo les alcanzaría para llegar a 86, en caso de vencer en sus duelos restantes.

¿Y si el Real Madrid gana?

Si los blancos vencen al Espanyol llegarían a 77 puntos, restándole 12 por disputarse, por lo que el Barcelona, ni ganando podría levantar el trofeo en el Clásico, tendría que esperar hasta la Jornada 36 para poder consagrarse campeón y de nueva cuenta depender de resultados. Peor aún, si el Madrid se lleva el juego ante los blaugranas llegaría a 80 y seguirían esperando hasta la Jornada 37.

En síntesis

Barcelona suma 88 puntos como líder de LaLiga tras su victoria ante Osasuna .

suma como líder de tras su victoria ante . El club blaugrana asegura el título si vence hoy y Real Madrid pierde o empata mañana.

pierde o empata mañana. Hansi Flick podría coronarse campeón antes de enfrentar al Real Madrid en el Camp Nou.