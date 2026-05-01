Real Madrid cerrará una nueva temporada en blanco y para el olvido tras quedarse corto con la competencia de LaLiga, Copa del Rey y UEFA Champions League. A partir de este fracaso, las especulaciones sobre la continuidad de Álvaro Arbeloa como entrenador del equipo está en el aire.

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Con este escenarios, las especulaciones de un sucesor del director técnico español están a la orden del día. Y un DT que ha aparecido en las portales de diarios y portales es el de José Mourinho, actual director técnico del Benfica y que ha tenido paso por la Casa Blanca.

The Athletic informó sobre esta cuestión pero, sin embargo, el estratega portugués le dio de baja a las especulaciones al ser consultado en la conferencia de prensa previa al duelo de las Águilas ante Famalicao por la Jornada 32 de la Primeira Liga 2025-26.

🎙️Mourinho compareció este viernes en conferencia de prensa en la previa del partido contra el Famalicao y habló de las noticias que lo vinculan con un posible interés del Real Madrid.



🗨️“No, nadie del Real Madrid ha hablado conmigo, eso te lo puedo garantizar. Llevo demasiados… pic.twitter.com/bkTnPdhOhA — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) May 2, 2026

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Así lo dejó en claro el DT que estuvo en el banquillo del gigante español entre 2010 y 2013: “Del Real Madrid nadie habló conmigo, puedo garantizarlo. Ya llevo tantos años en el fútbol como tú en el periodismo, y ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid“.

Posteriormente, el luso fue consultado por continuidad más allá de que tiene un año más de vínculo: “No puedo adelantar nada. Ya le dije a su colega que sobre el Real Madrid nada y sobre el Benfica ustedes conocen la situación. Tengo un año más de contrato con el Benfica y ya está”.

¿Cómo fue el ciclo de José Mourinho en Real Madrid?

El DT, que estuvo tres temporadas con los de blanco, dirigió 178 compromisos, en los que cosechó 128 triunfos, 28 empates y solo 22 derrotas, significando un 77,15% de efectividad. En el debe estuvo la cosecha de títulos ya que apenas ganó tres: Copa del Rey 2010-11, LaLiga 2011-12 y Supercopa de España 2012.

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En síntesis