¿Por qué no juega Lamine Yamal en Osasuna vs. Barcelona por LaLiga 2025-26?

Barcelona visita a Osasuna por la Jornada 34 de LaLiga de España 2025-26 con la misión de acercarse todavía más al título. Los tropiezos de Real Madrid han dejado al conjunto culé en una posición inmejorable para gritar campeón antes de tiempo y un triunfo este sábado los acercará a ese objetivo.

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El encuentro se disputará en el Estadio El Sadar de Pamplona y Hansi Flick podrá contar con Raphinha. Sin embargo, pese a la buena noticia del retorno del brasileño, quien brilla por su ausencia incluso en la lista de convocados es Lamine Yamal.

¿Por qué no juega Lamine Yamal ante Osasuna?

La ausencia de Lamine Yamal tiene que ver con una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió el pasado 22 de abril ante Celta de Vigo y que lo marginó del resto de la temporada con Barcelona. Sin embargo, todo apunta a que sí llegará a disputar el Mundial con la Selección de España.

Lamine Yamal sufrió una dura lesión en Barcelona (Getty Images)

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Tabla de posiciones de LaLiga de España 2025-26