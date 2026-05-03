El mundo del futbol se preocupó en las últimas horas por la noticia relacionada con la salud de una de las máximas leyendas del Manchester United: Sir Alex Ferguson. El histórico ex entrenador de los Red Devils tuvo que abandonar Old Trafford minutos antes del comienzo del clásico frente al Liverpool después de sentirse mal.

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Según trascendió desde Inglaterra, Ferguson comenzó a presentar algunas molestias mientras se encontraba en el estadio y rápidamente fue trasladado al hospital por precaución. La situación generó preocupación inmediata entre los aficionados y también dentro del club, teniendo en cuenta la enorme importancia que tiene el escocés en la historia del Manchester United.

Afortunadamente, las primeras informaciones indican que todo está bien y que la decisión de llevarlo al hospital fue únicamente preventiva. Incluso, desde el entorno del club se mostraron optimistas con respecto a su recuperación y esperan que muy pronto pueda continuar el reposo en su casa sin mayores complicaciones.

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El histórico entrenador marcó una época dorada en el Manchester United, conquistando múltiples títulos nacionales e internacionales y convirtiéndose en uno de los técnicos más importantes en toda la historia del futbol inglés.

Manchester United le regaló un triunfo a Ferguson ante Liverpool

El Manchester United terminó quedándose con una espectacular victoria por 3-2 frente al Liverpool en Old Trafford, en un partido lleno de emociones y que pareció estar dedicado especialmente a Sir Alex Ferguson.

Los locales comenzaron ganando 2-0 y parecían tener controlado el encuentro, aunque Liverpool reaccionó y logró igualarlo 2-2 en el segundo tiempo. Sin embargo, cuando todo parecía terminar empatado, el United encontró el gol definitivo y se llevó tres puntos muy importantes.

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