¿Por qué no juega Marcus Rashford en Atlético Madrid vs. Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey 2025-26?

Barcelona visita al Atlético Madrid por la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26 en el Riyadh Air Metropolitano. El encuentro comenzará a las 14:00 hs de la CDMX de México, mientras que en España será a las 21:00 hs.

Los culés vienen afilados tras ganar la Supercopa de España, clasificar a octavos de final de la UEFA Champions League y también consiguiendo victorias al hilo en la liga española que los mantiene como líderes aunque con un solo punto de ventaja sobre Real Madrid.

Sin embargo, para este encuentro ante los Colchoneros contará con bajas muy importantes que deberá reemplazar de la mejor manera para conseguir un resultado que los deje tranquilos de cara a la vuelta que será en el Spotify Camp Nou.

Una de ellas es la de Marcus Rashford, futbolista inglés que apunta a estar en los próximos encuentros. Su ausencia genera dudas en la afición, ya que es una pieza importante en el ataque del Barcelona y su participación podía marcar la diferencia en el primer partido de la serie.

¿Rashford está lesionado?

El ex Manchester United tiene problemas en su rodilla y si bien no arrastra una grave lesión, el cuerpo médico del Barcelona tomó la decisión de cuidarlo y que esté óptimo para los encuentros que se avecinan.

Esta medida que tomó el club es para poder preservar su estado físico y garantizar que pueda rendir al máximo en los próximos compromisos que tenga que afrontar equipo, tanto en la liga española, como en la Champions League y la Copa del Rey.

En síntesis

Barcelona se enfrenta al Atlético Madrid hoy a las 14:00 horas de la CDMX.

se enfrenta al hoy a las de la CDMX. El delantero Marcus Rashford será baja por unas molestias en su rodilla izquierda.

será baja por unas izquierda. El cuerpo médico del Barcelona decidió reservar a Rashford por precaución para futuros partidos.

