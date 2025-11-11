Premier League no tiene piedad y le recuerda a Liverpool el gran error que cometió con Luis Díaz

Los días pasan y la razón se la siguen dando al Bayern Múnich. Justo después de ver un golazo de Luis Díaz, que tiene todo para estar nominado al premio Puskas como la mejor anotación de la temporada, la Premier League no tuvo piedad y le recordó a Liverpool FC el gran error que cometió con ‘Lucho’.

El primero en salir a escena fue Luis Díaz. En un partido que desde el inicio empezó complicado para Bayern Múnich, fue una genialidad del extremo colombiano que permitió el 1-1 parcial ante Unión Berlín. ‘Lucho’ terminó con 7.4 puntos de calificación, según el portal ‘SofaScore’, en el empate 2-2.

Tan solo un día después de la igualdad de Bayern Múnich por la décima fecha de la Bundesliga, Liverpool fue goleado 3-0 por Manchester City, y aumentó su crisis en la Premier League con cinco derrotas y seis victorias en once partidos. Era inevitable que no le recordaran a Luis Díaz.

El recuerdo de la Premier League con Luis Díaz que le duele a todo Liverpool

La Premier League recordó una jugada de Díaz contra Manchester City. (Foto: Getty Images)

Justo el día en el que Manchester City goleó a Liverpool, la Premier League, por medio de su cuenta oficial en X para India, le recordó a los ‘Reds’ el error que cometieron al dejar ir a un jugador como Díaz. ¿Y cómo lo hizo? Publicaron la jugada en la que ‘Lucho’ eludió a dos jugadores de la talla de Rodri y Kyle Walker en cuestión de segundos. Lo que dejaron ir… ¡Video!

La lección de 75 millones de euros que le dieron a Liverpool por Luis Díaz

Como si no hubiera sido suficiente con el mal recuerdo que le trajo la Premier League, Liverpool recibió una lección de la cuenta de Instagram ‘Score90’ con una imagen muy viral. Mientras que los ‘Reds’ (Rojos) gastaron €365 millones de euros en Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitiké, quienes suman siete goles entre todos, Bayern Múnich ya presume las 11 anotaciones de Luis Díaz luego de comprar sus derechos deportivos por €75 millones.

La comparación de Díaz con los grandes refuerzos de Liverpool. (Foto: Score90)

