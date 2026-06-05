Si a lo largo de esta semana te ha costado encontrar buenas propuestas futboleras para ver en TV, prepárate para lo que será este viernes 5 de junio del 2026. Las competiciones están todas en receso por la cercanía con la Copa del Mundo, y eso lleva a que la agenda de partidos de estos días se reduzca cada vez más y más.
Mientras que, por ejemplo, ayer se pudo sintonizar el encuentro de la Selección Mexicana, este viernes ningún amistoso internacional de selecciones será transmitido en México. Si bien se jugarán dos decenas de encuentros entre países, no habrá ni uno solo que se pueda seguir en televisión o streaming en nuestro territorio.
Dentro de lo que sí se podrá ver en las pantallas mexicanas, predomina el futbol femenino con distintas competencias que involucran a las jugadoras mujeres en todo el mundo. Habrá Mundial Femenino, Liga de Naciones Sudamericana Femenina y amistosos femeninos, entre otros. De caballeros, por su parte, prácticamente sin grilla.
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Los amistosos internacionales de HOY viernes 5 de junio de 2026:
Estos son todos los duelos amistosos que se llevarán a cabo durante esta jornada, con horarios mexicanos, pero sin ser ninguno televisado en México:
- Singapur vs. China: 05.30 horas – sin TV.
- Hong Kong vs. Mongolia: 06.00 horas – sin TV.
- Tanzania vs. Uganda: 06.00 horas – sin TV.
- Tailandia vs. Kuwait: 06.30 horas – sin TV.
- Indonesia vs. Oman: 07.00 horas – sin TV.
- Takijistán vs. India: 09.00 horas – sin TV.
- Belarús vs. Siria: 10.00 horas – sin TV.
- Georgia vs. Bahrein: 10.00 horas – sin TV.
- Eslovaquia vs. Montenegro: 10.30 horas – sin TV.
- San Marino vs. Bangladesh: 11.00 horas – sin TV.
- Moldavia vs. Bulgaria: 11.00 horas – sin TV.
- Rusia vs. Burkina Faso: 11.00 horas – sin TV.
- Hungría vs. Finlandia: 11.45 horas – sin TV.
- Azerbaiyán vs. Malta: 12.00 horas – sin TV.
- Benín vs. Nigeria: 12.00 horas – sin TV.
- Angola vs. Mauritania: 13.00 horas – sin TV.
- Paraguay vs. Nicaragua: 16.15 horas – sin TV.
- Puerto Rico vs. Arabia Saudita: 17.00 horas – sin TV.
- Canadá vs. Irlanda: 17.30 horas – sin TV.
- Haití vs. Perú: 18.00 horas – sin TV.
Paraguay, uno de los latinoamericanos mundialistas que juega hoy [Foto: Getty]
Los partidos que se podrán ver HOY viernes 5 de junio de 2026 en México:
Estos son todos los juegos que sí se podrán seguir en el territorio mexicano a lo largo del día, con sus respectivos horarios y transmisiones:
Mundial Femenino:
- Alemania vs. Noruega: 10.00 horas por DAZN.
- Liechtenstein vs. Estonia: 11.00 horas por FIFA+ y DAZN.
- España vs. Inglaterra: 12.45 horas por ESPN 3 y Disney+ Premium.
CONMEBOL Liga de Naciones Femenina:
- Argentina vs. Perú: 14.00 horas por el YouTube de CONMEBOL.
- Bolivia vs. Ecuador: 14.00 horas por el YouTube de CONMEBOL.
- Chile vs. Ecuador: 14.00 horas por el YouTube de CONMEBOL.
- Colombia vs. Uruguay: 14.00 horas por el YouTube de CONMEBOL.
Amistoso Femenino Sub-19:
- Estados Unidos vs. Alemania: 06.00 horas por DAZN.
Liga Uruguaya:
- Montevideo Wanderers vs. Danubio: 16.00 horas por Antel TV Internacional y Disney+ Premium.
Segunda División Argentina:
- Gimnasia y Tiro vs. Midland: 18.30 horas por LPF Play.