¿Juega Álvaro Fidalgo? Las alineaciones de Barcelona vs. Betis por LaLiga 2025-26

Desde las 13:15 hs de la CDMX, Barcelona recibe a Real Betis por la anteúltima jornada de LaLiga 2025-26 con el objetivo de cerrar la temporada de la mejor manera frente a su gente. El equipo dirigido por Hansi Flick ya se consagró campeón hace dos jornadas tras vencer al Real Madrid y ahora solo busca terminar el torneo manteniendo el gran nivel que mostró durante toda la campaña.
El conjunto culé afronta este compromiso con varias de sus figuras dentro del once titular, entre ellas Robert Lewandowski, Raphinha y Pedri. Además, Marcus Rashford vuelve a aparecer desde el arranque en un ataque que promete mucho futbol ofensivo.
Por el lado de Real Betis, el equipo verdiblanco también llega tranquilo luego de cumplir el gran objetivo de la temporada: clasificar a la próxima UEFA Champions League. Con Antony como una de las grandes figuras y un equipo que compitió hasta el final, los dirigidos por Manuel Pellegrini intentarán sumar puntos en una cancha siempre complicada.
Alineación de Barcelona
- Joan García
- Eric García
- Ronald Araújo
- Gerard Martín
- João Cancelo
- Pedri
- Frenkie de Jong
- Gavi
- Marcus Rashford
- Raphinha
- Robert Lewandowski
Alineación de Real Betis
- Álvaro Valles
- Héctor Bellerín
- Natan
- Valentín Gómez
- Ricardo Rodríguez
- Marc Roca
- Nelson Deossa
- Pablo Fornals
- Antony
- Abde Ezzalzouli
- Cédric Bakambu
En sintesis
- Barcelona recibe a Real Betis a las 13:15 hs en el Olímpico de Montjuïc.
- El equipo de Hansi Flick ya se consagró campeón de LaLiga hace dos fechas.
- El delantero polaco Robert Lewandowski está confirmado dentro de la alineación titular del Barcelona.