¿Juega Álvaro Fidalgo? Las alineaciones de Barcelona vs. Betis por LaLiga 2025-26

Betis se mide ante los culés por la anteúltima jornada de la liga española en el Camp Nou.

Desde las 13:15 hs de la CDMX, Barcelona recibe a Real Betis por la anteúltima jornada de LaLiga 2025-26 con el objetivo de cerrar la temporada de la mejor manera frente a su gente. El equipo dirigido por Hansi Flick ya se consagró campeón hace dos jornadas tras vencer al Real Madrid y ahora solo busca terminar el torneo manteniendo el gran nivel que mostró durante toda la campaña.

El conjunto culé afronta este compromiso con varias de sus figuras dentro del once titular, entre ellas Robert Lewandowski, Raphinha y Pedri. Además, Marcus Rashford vuelve a aparecer desde el arranque en un ataque que promete mucho futbol ofensivo.

Por el lado de Real Betis, el equipo verdiblanco también llega tranquilo luego de cumplir el gran objetivo de la temporada: clasificar a la próxima UEFA Champions League. Con Antony como una de las grandes figuras y un equipo que compitió hasta el final, los dirigidos por Manuel Pellegrini intentarán sumar puntos en una cancha siempre complicada.

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Alineación de Barcelona

Joan García

Eric García

Ronald Araújo

Gerard Martín

João Cancelo

Pedri

Frenkie de Jong

Gavi

Marcus Rashford

Raphinha

Robert Lewandowski

Alineación de Real Betis

Álvaro Valles

Héctor Bellerín

Natan

Valentín Gómez

Ricardo Rodríguez

Marc Roca

Nelson Deossa

Pablo Fornals

Antony

Abde Ezzalzouli

Cédric Bakambu

En sintesis

Barcelona recibe a Real Betis a las 13:15 hs en el Olímpico de Montjuïc.

recibe a a las 13:15 hs en el Olímpico de Montjuïc. El equipo de Hansi Flick ya se consagró campeón de LaLiga hace dos fechas.

ya se consagró campeón de LaLiga hace dos fechas. El delantero polaco Robert Lewandowski está confirmado dentro de la alineación titular del Barcelona.