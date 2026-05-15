Descubre todos los juegos que se desarrollarán durante el día y cuáles serán transmitidos en suelo nacional.

Tras lo que han sido los comienzos de las semifinales de la Liga MX, este viernes 15 de mayo llega con una agenda reducida y con menos acción que en los días anteriores. Los campeonatos, en México y en el extranjero, atraviesan etapas decisivas en la antesala de la Copa del Mundo, y por ello hay menos partidos que como de costumbre.

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Lo más destacado y prácticamente el único plato fuerte del viernes será el encuentro que protagonizarán Aston Villa y Liverpool. En el Villa Park, se enfrentan dos de los mejores equipos de la Premier League. El local está quinto con 59 puntos y la visita está cuarta también con 59 puntos: un duelo clave para las posiciones finales.

En el resto de la jornada, por ejemplo no tendremos actividad en el futbol mexicano, ni en Liga MX, ni en Liga MX Femenil ni en Liga Expansión. Habrá algunos partidos en otras partes del continente, como Argentina, Uruguay, Perú o Venezuela, pero sin equipos tan rutilantes. Además, algunos juegos del ascenso europeo según los gustos.

Aston Villa y Liverpool, cara a cara por la Premier [Foto: Getty]

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La agenda de HOY viernes 15 de mayo para ver en México:

Esta es la programación completa de partidos que se podrán sintonizar por televisión o por streaming en el país, con sus respectivos horarios y transmisiones:

Premier League:

Aston Villa vs. Liverpool: 13.00 horas por FOX One.

Superliga de Turquía:

Rizespor vs. Besiktas: 11.00 horas por Disney+ Premium.

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Segunda División de España:

Castellón vs. Cádiz: 12.30 horas por SKY Sports.

Córdoba vs. Albacete: 13.00 horas por SKY Sports.

Tercera División de Inglaterra:

Salford City vs. Grimsby Town: 12.15 horas por Disney+ Premium.

Notts County vs. Chesterfield: 13.00 horas por Disney+ Premium.

Liga Uruguaya:

Montevideo City vs. Nacional: 17.00 horas por Antel TV Internacional y Disney+ Premium.

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Liga Peruana:

Cajamarca vs. Sporting Cristal: 14.00 horas por Fanatiz.

Universitario vs. Atlético Grau: 19.00 horas por Fanatiz.

Liga Venezolana:

La Guaira vs. UCV: 17.30 horas por Liga Futve YouTube.

Segunda División de Argentina:

Racing (C) vs. Central Norte: 18.00 horas por LPF Play.

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A-League: