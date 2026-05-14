Conoce lo que tienes que saber para seguir la transmisión del partido de este viernes entre los 'Villanos' y los 'Reds'.

Este viernes llega con una propuesta atrapante para los fanáticos futboleros: Aston Villa y Liverpool se verán las caras en Birmingham, en uno de los duelos más parejos del fin de semana. La jornada 37 de esta Premier League 2025-26 comienza con un choque entre dos que no pudieron pelear por el título pero que se encuentran entre los mejores.

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En el caso de los ‘Villanos’, llegan a este partido colocados en la 5° posición con 59 puntos, producto de diecisiete triunfos, ocho igualdades y once derrotas. Los dirigidos por Unai Emery, que vienen de igualar 2-2 con Burnley como visitantes, se estacionan en puestos de clasificación a UEFA Champions League.

Por el lado de los ‘Reds’, arriban a esta instancia ubicados en el 4° puesto con 59 puntos esta campaña, tras cosechar diecisiete victorias, ocho empates y once caídas. El conjunto de Arne Slot, que viene de empatar 1-1 con Chelsea como local, también ocupa lugares de boleto a UEFA Champions League.

Aston Villa-Liverpool, el menú fuerte del viernes [Foto: Getty]

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Cuándo y a qué hora juegan Aston Villa vs. Liverpool por la Premier League:

El partido Aston Villa vs. Liverpool tendrá lugar este viernes 15 de mayo, con sede en Villa Park, por el duelo correspondiente a la 37° jornada de la Premier League 2025-26. El compromiso de esta penúltima fecha del torneo está programado para dar comienzo a partir de las 13.00 horas del Centro de México (20.30 hora local de Birmingham).

Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Liverpool por TV en México:

El partido Aston Villa vs. Liverpool no se podrá seguir por televisión en el territorio nacional, a través de ninguno de los canales disponibles en la grilla. Ni las pantallas de la señal abierta y gratuita ni las de la señal paga transmitirán en simultáneo y con imagen y sonido el encuentro.

Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Liverpool por TV en México:

El partido Aston Villa vs. Liverpool se podrá sintonizar en directo en forma exclusiva para todo el suelo mexicano, a través de la plataforma FOX One. El portal online perteneciente a la reconocida cadena será el único que pasará en vivo el juego de Premier League entre los de Emery y Slot.

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La tabla de posiciones EN VIVO de la Premier League 2025-26: