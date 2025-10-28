Es tendencia:
Otro fracaso árabe: el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo eliminado de la Copa del Rey de Campeones ante Al-Ittihad

El equipo del futbolista portugués se quedó eliminado ante el de Benzema por la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita.

Por Ramiro Canessa

Al-Nassr vs. Al-Ittihad por la Copa del Rey de Campeones.
© Getty ImagesAl-Nassr vs. Al-Ittihad por la Copa del Rey de Campeones.

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se veía las caras frente al Al-Ittihad de Arabia Saudita por los octavos d efinal de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita en búsqueda de pasar a la siguiente instancia y meterse entre los ocho mejores de la competición.

El equipo que dirige Jorge Jesús y en el que juega Cristiano Ronaldo, había comenzado perdiendo el partido por 1-0 por un gol de Karim Benzema, pero luego lo empataron de la mano de Angelo. Mientras que Al-Ittihad se puso nuevamente en ventaja por Aouar.

Al-Nassr vs. Al-Ittihad (Getty Images)

El equipo de CR7 no pudo empatar el encuentro y se terminó quedando eliminado de la competición árabe, dejando atrás otra chance de poder ser campeón con su equipo a pesar de que tiene otros torneos por delante en la temporada.

La cuenta pendiente de Cristiano Ronaldo

Si bien tiene como objetivos principales alcanzar los 1000 goles como profesional y ser campeón del mundo, el astro portugués todavía no pudo ganar un título con el club árabe que espera poder conseguir a lo largo de esta temporada que recién comienza.

Ramiro Canessa
