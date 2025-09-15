Por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados derrotó 1-0 a Querétaro de visitante y quedó como único líder de la tabla de posiciones. El conjunto que viste de azul y blanco mostró una buena versión que le permite mirar a todos desde arriba.

El gol de la victoria fue obra del atacante argentino nacionalizado mexicano, Germán Berterame, que a su vez logró meterse en la historia grande de la institución regiomontana. Es que el jugador llegó a su gol N°60 y alcanzó la marca de Francisco Javier Cruz, quien está 10°. Ahora ambos comparten ese lugar.

Además quedó a tiro de otros jugadores que están por encima: Alfredo Jiménez (63), Guillermo Franco (66) y Rubén Romero Corbo (70). Si el futbolista continúa con su buen andar y hasta podría ser el 7° máximo goleador de unas de las entidades más importantes de México.

Con su grito ante los Gallos Blancos, Berterame alcanzó los 21 goles en 2025 y amplía su registro como el máximo anotador mexicano del año, por delante de Ángel Sepúlveda (19), Raúl Jiménez (16), Julián Quiñones (15) y Alexis Vega (15), y Santiago Gimenez (14).

¿Cómo está siendo el ciclo de Germán Berterame en Rayados?

El jugador de 26 años arribó a mediados de 2022, por lo que ya lleva más de tres años en los Albiazules, donde anotó 60 goles y 13 asistencias en 137 partidos disputados. El jugador se siente a gusto y desde entonces ha sido importante, siendo un futbolista sin grandes luces a México.

