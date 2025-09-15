Por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados venció 1-0 a Querétaro en condición de visitante y quedó como único líder de la tabla de posiciones. El conjunto regiomontano mostró una buena versión que le permite mirar a todos desde arriba.

Con este resultado, el equipo que viste de azul y blanco alcanzó la 7 victorias al hilo, habiendo perdido apenas en la Jornada 1 del actual torneo por 3-0 ante Pachuca. Tras ello hilvanó un puntaje ideal que lo tiene de momento arriba de todos.

Pero lo más impresionante es que el entrenador Domenec Torrent se metió en la historia grande de los Albiazules ya que alcanzó el récord de victorias consecutivas, alcanzando la marca de Víctor Vucetich y superando a Enrique Álvarez.

Lo mejor para el director técnico español es que el próximo fin de semana podrá superar esa marca si obtiene un nuevo triunfo, quedando así en solitario en las páginas doradas del club. Tras el buen Mundial de Clubes 2025, donde alcanzó los Cuartos de Final, el DT sigue dejando gratas sensaciones.

Y es que este ciclo lleva poco tiempo, iniciado en ese torneo a mediados de año. De momento lleva dirigidos 15 partidos, en los que cosechó 8 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Su pequeña mancha es la floja labor en la Leagues Cup 2025, donde no alcanzó los playoffs.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 9 del Apertura 2025, Rayados estará jugando el próximo sábado 20 de septiembre desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en condición de local en el Estadio BBVA de la ciudad de la ciudad de Guadalupe, en lo que será un prometedor duelo ante América.