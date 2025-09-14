En el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados venció 1-0 a Querétaro en condición de visitante y quedó como único líder de la tabla de posiciones. Tras el duelo, el entrenador Domenec Torrent habló en conferencia de prensa y dio detalles del nuevo jugador, Anthony Martial.

Ante la consulta, el estratega español mencionó: “Yo creo que Anthony nos llega entre martes y miércoles. El tema de papeleo, visa de trabajo, todo esto que tiene que hacer para entrar en el país y trabajar aquí. Entonces es un jugador que está entrenado, está en buena forma, queremos lo que acusa, el jet-lag“.

Además, detallo sobre su llegada: “Hablaré con él, hace ocho años lo conozco perfectamente, hace ya bastante tiempo que lo seguimos. Sé que el año anterior también ya se había hablado, yo no estaba aquí, del jugador. Nunca hubiéramos pensado que saliera al mercado, pero por circunstancias se vio que estaba en el mercado“.

También se refirió a su estado físico pensando en la siguiente fecha: “Tendré que hablar con él entre el martes y el miércoles, a ver cómo se siente. El tema de ese jet-lag, estos dos o tres días los tiene seguro, pero bueno, saber día a día cómo está, hablar con él, cómo se sienta“.

Y cerró: “Es un jugador que se ha entrenado, no es un jugador que viene de estar parado, es un jugador que se está entrenando con su equipo. No jugaba por diferentes razones que no viene al caso, pero no es un jugador que estuviera parado tres meses. Es un jugador que se ha entrenado“.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 9 del Apertura 2025, Rayados estará jugando el próximo sábado 20 de septiembre desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en condición de local en el Estadio BBVA de la ciudad de la ciudad de Guadalupe, en lo que será un prometedor duelo ante América.