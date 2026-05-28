El director técnico argentino estaría en charlas para ser entrenador de los Rossoneri tras el certamen internacional.

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y los equipos terminan de pulir diferentes detalles con respecto a las listas y la preparación de cara a unos del os eventos deportivos más importantes del mundo. Los clasificados están a menos de dos semanas de debutar.

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Un peso extra tendrán los equipos que serán anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá. En el caso de las Barras y Estrellas, el equipo a cargo de Mauricio Pochettino llega con un andar irregular que deberá dejar de lado cuando inicie la Fase de Grupos del torneo.

Sin embargo, acorde a la información de Claro Sports, el director técnico argentino podría tener otro destino tras el certamen internacional, que sería el Milan de Santiago Giménez. El mismo medio aporta que habría sostenido contactos con representantes del club italiano, que busca nuevo técnico tras una temporada decepcionante.

VERONA, ITALY – APRIL 19: Santiago Gimenez of AC Milan during the Serie A match between Hellas Verona FC and AC Milan at Stadio Marcantonio Bentegodi on April 19, 2026 in Verona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

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Justo cuando debería estar concentrado en el debut mundialista, le habría llegado este llamado que puede desconcentrarlo. De momento, no existe una confirmación oficial de que Pochettino tenga un acuerdo cerrado con los Rossoneri, por lo que el escenario debe leerse como una posibilidad de mercado y no como una salida consumada.

Desde la Federación de Estados Unidos ha tratado de restar importancia al tema y sostener que el argentino continúa enfocado en la Copa del Mundo. El mensaje apunta a que el estratega y su cuerpo técnico siguen trabajando en el debut del equipo en el certamen mundialista.

¿Cómo está siendo el ciclo de Mauricio Pochettino en Estados Unidos?

Hasta el momento, fueron 24 compromisos dirigidos por el ex DT de PSG, Chelsea, Tottenham, entre otros desde su arribo en septiembre del 2024. Ganó 13 encuentros, empató 2 y perdió 9, significando el 56,95% de efectividad en la cosecha de puntos.

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En síntesis

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