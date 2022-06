La carrera de un futbolista suele pasar por altibajos. Momentos de ilusión, donde las cosas salen según lo esperado, y otros en los que aparecen contratiempos u obstáculos. La historia de Ulises Jaimes, delantero mexicano, explica ambos estados. De estar cerca del Liverpool, a realizar su debut en la Liga de Expansión.

Jaimes, de 26 años, jugará esta temporada en el Club Atlético La Paz. Tiempo atrás, disputó el Mundial Sub 17 de 2013, donde el Tri perdió la Final ante Nigeria. En aquel momento, además, se encontraba en pláticas con Liverpool. “Me llamaron. Un representante que tenía en ese momento fue el que me hablo. Me iba a ir 15 días a Liverpool pero por una lesión en el tobillo no pude ir”, explica en diálogo con Mediotiempo.

“También me dijeron que si después del Mundial hacía las cosas bien podrían llamarme, pero al final hice las cosas bien y no se dio la oportunidad”, completa Jaimes, quien ahora buscará una nueva oportunidad en el futbol mexicano. El atacante, surgido en la cantera del Monarcas Morelia, jugó seis partidos y marcó dos goles en aquel Mundial de Emiratos Árabes Unidos, en 2013.

Años después de aquel episodio, y ya más experimentado, Jaimes recuerda: “Fue una lesión de tobillo. El martes o miércoles tenía que volar a Londres y tuve la lesión en esa semana. No pude ir. Hablé con mi representante, me revisaron y me dijeron que iba a estar tres o cuatro semanas fuera. Y se acabó ese scout”, completó el hoy atacante de Atlético La Paz.

La mejor etapa de su carrera

Jaimes reconoce las expectativas que tenía con su posible llegada al Liverpool, pero aun así, acepta los hechos: “Uno nunca sabe lo que hubiera pasado. En ese momento estaba en el mejor momento de mi carrera, era joven, pero igual me tocó vivir buenas cosas estando en México, así que no sabemos que hubiera pasado, pero no me arrepiento de nada”, explicó.