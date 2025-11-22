Es tendencia:
¿Por qué no juega Florian Wirtz en Liverpool vs. Nottingham Forest por la Jornada 12 de la Premier League 2025-26?

El mediocentro alemán no será parte del duelo de los Reds ante los Tricky Trees por la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 12 de la Premier League 2025-26, Liverpool recibe a Nottingham Forest este sábado 22 de noviembre desde las 9:00 horas (Ciudad de México) en Anfield. Con objetivos muy dispares, ambos equipos van por la victoria.

Para este encuentro, el estratega Arne Slot no contará con una pieza que es titular. El volante alemán Florian Wirtz no será titular y ni siquiera integrará el banquillo. En palabras del propio DT, el jugador sufrió una lesión muscular que no le permite jugar en esta jornada.

¿Quién será el reemplazo de Florian Wirtz en Liverpool vs. Nottingham Forest?  

Con esta noticia, el atacante neerlandés Cody Gakpo tendrá su oportunidad y tendrá la chance de mostrarse y sumar consideración para con el director técnico, sobre todo pensando en los desafíos venideros de los Reds.

¿Cuál será la alineación de Liverpool vs. Nottingham Forest sin Florian Wirtz?  

Sin Florian Wirtz, el conjunto rojo formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Tricky Trees: Allison; Szoboszlai, Van Dijk, Konaté, Kerkez; MacAllister, Gravenberch, Jones; Salah, Isak y Gakpo.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
