El Torneo Clausura 2022 de la Liga MX va llegando a su fin, y en los próximos días comenzarán las instancias decisivas del certamen. Con ocho equipos en el Repechaje y cuatro ya instalados en la Liguilla, el campeonato promete un cierre apasionante. A continuación, repasamos todos los clasificados para la Fase Final de la competencia.

Tras el desarrollo de la 17° y última jornada del Clausura, 8 equipos lograron acceder al Repechaje:

Puebla (5° puesto, con 26 puntos)

(5° puesto, con 26 puntos) Chivas (6° puesto, con 26 puntos)

(6° puesto, con 26 puntos) Monterrey (7° puesto, con 26 puntos)

(7° puesto, con 26 puntos) Cruz Azul (8° puesto, con 25 puntos)

(8° puesto, con 25 puntos) Necaxa (9° puesto, con 23 puntos)

(9° puesto, con 23 puntos) Atlético San Luis (10° puesto, con 23 puntos)

(10° puesto, con 23 puntos) Pumas UNAM (11° puesto, con 22 puntos)

(11° puesto, con 22 puntos) Mazatlán (12° puesto, con 21 puntos)

Sobre el cierre del Clausura, 4 equipos consiguieron meterse entre los mejores e ingresar de manera directa a Cuartos de Final:

Pachuca (1° puesto, con 38 puntos)

(1° puesto, con 38 puntos) Tigres UANL (2° puesto, con 33 puntos)

(2° puesto, con 33 puntos) Atlas (3° puesto, con 27 puntos)

(3° puesto, con 27 puntos) América (4° puesto, con 26 puntos)

+ ¿Cuándo se juegan los partidos del Repechaje de la Liga MX?

Hace instantes, se dieron a conocer días y horarios de los cruces del Repechaje del Clausura:

- Sábado 7 de mayo:

Cruz Azul vs. Necaxa: 20.00 horas CDMX

20.00 horas CDMX Monterrey vs. Atlético San Luis: 17.45 horas CDMX

- Domingo 8 de mayo:

Puebla vs. Mazatlán: 17.00 horas CDMX

17.00 horas CDMX Chivas vs. Pumas UNAM: 19.15 horas CDMX

Aún no se han diagramado las fechas para los enfrentamientos de la Liguilla del Clausura. Ahora bien, sí conocemos que, una vez definidos los cuatro equipos provenientes del Repechaje, los cruces de Cuartos de Final se ordenarán de acuerdo a su posición en la Tabla General, es decir: 1° vs 8° / 2° vs 7° / 3° vs 6° / 4° vs 5°.