La figura de Chivas, Alexis Vega, ha reconocido que en su juventud era un aficionado de Cruz Azul, aunque luego, claro está, su carrera profesional hizo que esa pasión se esfumara. Sin embargo, hay quienes sueñan con verlo con la camiseta de la Máquina Cementera en un futuro. ¿Se dará?

Así como alguna vez Santiago Giménez le insistió a Vega para que jugase en Cruz Azul, ahora fue el turno de Jerry Flores, exjugador de la Máquina y quien tiene una particular historia con el jugador del Rebaño. Y es que de jovenes, ambos coincidían en la grada cuando iban a apoyar al equipo.

“Me acuerdo bastante, es una anécdota que tengo con él, yo recuerdo que me habían operado de la rodilla y me tocó ir a estar con la barra del equipo, después me tocó coincidir con él en Toluca, me contó que tiene mucha familia que le va a Cruz Azul y muchas cosas más, muy personales como que yo era su ídolo”, contó Jerry Flores en diálogo con Récord.

Aunque compartieron plantilla en Toluca, Flores sueña con algún día ver a Alexis Vega en la Máquina: “Me encantaría que llegara a Cruz Azul, jugué con él en Toluca, es un gran jugador, esa potencia que tiene, hoy en día lo que ha crecido me ha sorprendido, sinceramente es un jugador muy desequilibrante, hace diferencia, imagínate esa talla ponerlo en Cruz Azul sería algo padre”, sostuvo.

¿Alexis Vega en Europa?

Al margen de su simpatía por la Máquina, Jerry Flores también acepta sus ganas de ver a Alexis Vega en el más alto nivel: “Lo que me encantaría más es verlo en el extranjero, en Europa, tiene esa calidad para estar en el Viejo Continente y me gustaría que la anécdota siguiera creciendo y saber que estuvimos algún día apoyando a Cruz Azul desde la barra y después verlo a él en un partido de Champions sería algo impresionante”, sostuvo.