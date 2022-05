Si Atlas desea ser bicampeón en este Clausura 2022, necesitará en buena forma a cada uno de sus futbolistas, siendo sin lugar a dudas uno de los más importantes Julio Furch, el segundo mejor goleador del equipo.

El Emperador luce muy cerca de su mejor forma futbolística. Sin embargo, ha confesado ante los medios de comunicación que no se encuentra en plenitud, completando los partidos con mucha dificultad.

En conferencia de prensa previo a medirse contra Tigres, contó esta problemática: "Me ha costado un poco el tema físico, creo que la Liguilla pasada llegué en mejores condiciones. Por más que se me haya dado el gol, en lo físico no me está alcanzando para completar los 90 minutos. Algunos calambres que no me había pasado en mi carrera y prefiero que entre otro compañero para ayudar al equipo", dijo.

Hasta el momento, el argentino naturalizado mexicano ha disputado 14 de los 19 partidos de la campaña, siendo sustituido en 11 de los cotejos en los que participó. Afortunadamente para su causa, Julián Quiñones ha sabido responder y los Rojinegros no han resentido la falta de su atacante estrella.

COLECCIONISTA DE TÍTULOS

Desde su llegada al futbol mexicano en el año 2015, el elemento de 32 años ha conquistado dos títulos de Liga MX con Santos y Atlas, además de una Copa MX con Veracruz. ¿Llegará la cuarta Copa a su historial?