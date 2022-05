Atlas y Tigres UANL protagonizarán una de las semifinales del Clausura 2022. La llave se abrirá en el Estadio Jalisco, donde una de las figuras de los Zorros, Julio Furch, considera que el aliento de su público será fundamental. Allí, según su mirada, puede comenzar a definirse la eliminatoria, aunque el atacante argentino también reconoció el clima que existe en el Estadio Universitario, donde cerrarán la llave como visitantes.

Julio Furch ya palpita lo que será el primer encuentro frente a Tigres, donde considera: “El apoyo será fundamental en ciertos momentos de partido que es importante para nosotros”. Sin embargo, el delantero también recordó: “En la liguilla pasada hemos jugado bien de visitante, hemos ganado de esta forma, con Chivas ganamos así, jugamos igual los 180 minutos, ahora nos toca empezar en casa y sacar ventaja”.

El atacante, pieza fundamental en los planes de Diego Cocca, sabe que el clima juega su parte y reconoce a la afición de Tigres: “Seguro la gente de Tigres hará su trabajo allá, es de los estadios donde más se escucha la gente”, reconoció. Sin embargo, cree que antes pueden marcar la diferencia en casa: “Será fundamental. La gente está comprometida con el equipo y valora lo hecho el torneo pasado. Sabemos que de local, cuando la gente está metida con nosotros, está fuerte también”.

Por otro lado, Julio Furch reveló que no se ha sentido en plenitud física a lo largo del Clausura 2022: “Me ha costado un poco el tema físico, la liguilla pasada llegué en mejores condiciones. Por más que el gol se me dé o no, en lo físico me está faltando un poco, no me está dando para completar los 90 minutos, me están dando algunos calambres que es algo que no me había sucedido en mi carrera, a la menor duda prefiero que entre un compañero”, explicó uno de los delanteros más peligrosos que tiene la Liga MX.

Los números de Furch en Atlas

A lo largo de esta temporada, Furch ha sido una pieza fundamental para Atlas, con 13 goles y seis asistencias en 37 partidos disputados. De esa cantidad, nueve fueron en el Apertura (tres en Liguilla) y cuatro en el Clausura, por lo que aún no ha marchado en la actual Liguilla y buscará hacerlo por primera vez en las semifinales frente a Tigres UANL.