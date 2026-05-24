En el marco del juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana. Tras el 0-0 de la Ida, los dos equipos van por todo en el segundo juego.
Tras una serie de buenas chances para la Máquina Cementera, donde falló en definición y Keylor Navas tuvo intervenciones clave, el equipo local aprovechó una buena jugada a los 31 minutos de lap primera parte, que, tras un rebote, el balón le quedó a Robert Morales en la puerta del área y no dudó en sacar un potente disparo que Kevin Mier no pudo sacar.
¡Se apareció una ‘Pantera’ en Ciudad Universitaria! 🐾— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 25, 2026
Primer gol en Liguilla de Robert Morales y en qué momento. 😱
Los aficionados de @PumasMX lo gritaron con todo.
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Más allá de la alegría por la anotación todo terminó en una noche triste para los locales. Y es que a los 54 minutos de partido Rubén Duarte empató para el rival con un autogol y cinco minutos después, Adalberto Carrasquilla salió lesionado tras una falta recibida por Amaury García.
En tanto, a los 79 la noche se complicó aún más con la expulsión de Uriel Antuna al os 93 minutos. Y el golpe de gracia llegó a los 95, cuando el partido se iba al alargue, donde Carlos Rotondi completó la remontada para los Celestes. Ángel Rico cerró la noche con una expulsión por impotencia.