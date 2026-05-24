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Clausura 2026

¡Abrió el marcador! Robert Morales anotó el 1-0 de Pumas UNAM ante Cruz Azul por la Final del Clausura 2026

El delantero paraguayo marcó el 1-0 de los Universitarios ante la Máquina Cementera por el juego de Vuelta de la Final de la Primera División de México.

Robert Morales marcó el 1-0 de Pumas UNAM ante Cruz Azul por la Final del Clausura 2026
© CapturaRobert Morales marcó el 1-0 de Pumas UNAM ante Cruz Azul por la Final del Clausura 2026

En el marco del juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana. Tras el 0-0 de la Ida, los dos equipos van por todo en el segundo juego.

Tras una serie de buenas chances para la Máquina Cementera, donde falló en definición y Keylor Navas tuvo intervenciones clave, el equipo local aprovechó una buena jugada a los 31 minutos de lap primera parte, que, tras un rebote, el balón le quedó a Robert Morales en la puerta del área y no dudó en sacar un potente disparo que Kevin Mier no pudo sacar.

Más allá de la alegría por la anotación todo terminó en una noche triste para los locales. Y es que a los 54 minutos de partido Rubén Duarte empató para el rival con un autogol y cinco minutos después, Adalberto Carrasquilla salió lesionado tras una falta recibida por Amaury García.

En tanto, a los 79 la noche se complicó aún más con la expulsión de Uriel Antuna al os 93 minutos. Y el golpe de gracia llegó a los 95, cuando el partido se iba al alargue, donde Carlos Rotondi completó la remontada para los Celestes. Ángel Rico cerró la noche con una expulsión por impotencia.

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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