¿Cuántos goles necesita Cruz Azul para dar vuelta la serie ante Pumas y ser campeón del Clausura 2026?

Cruz Azul pierde 1-0 frente a Pumas UNAM al término del primer tiempo de la final del Clausura 2026 de la Liga MX. Con este resultado parcial, así está la situación de La Máquina en la pelea por el título.

Se jugaron los primeros 45 minutos de la segunda final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y por ahora Pumas UNAM está haciendo valer la localía en el Estadio Olímpico Universitario. Luego del empate 0-0 en el encuentro de ida, el conjunto universitario se fue al entretiempo arriba por 1-0 y parcialmente se está quedando con el título.

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El autor del único gol del partido fue el delantero Robert Morales, que sacó un verdadero bombazo imposible para Kevin Mier y desató la locura de los aficionados auriazules. Con ese resultado, Pumas está sacando ventaja en la serie y obligando a reaccionar a La Máquina en el complemento.

A pesar del golpe, Cruz Azul todavía tiene por delante todo el segundo tiempo para intentar revertir la historia. El equipo celeste necesita cambiar la imagen mostrada en la primera mitad si quiere evitar que el campeonato quede en manos de su rival.

Un gol lleva la final al alargue y dos le dan el título a Cruz Azul

Con el 1-0 parcial de Pumas UNAM, Cruz Azul necesita marcar un gol para igualar la serie y llevar la definición al tiempo extra. En caso de mantenerse la igualdad después de los 90 minutos, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.

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Si después del alargue el marcador global continúa empatado, el campeón del Clausura 2026 se definirá en la tanda de penales. Por otra parte, si Cruz Azul logra convertir dos goles en el segundo tiempo, dará vuelta la serie y se quedará directamente con el título.

Los próximos 45 minutos prometen muchísima tensión en CU, con un Pumas que intentará sostener la ventaja y una Máquina obligada a salir a buscar el partido para seguir con vida en la final.

En sintesis

El delantero paraguayo Robert Morales anotó el gol parcial de Pumas UNAM en la final.

anotó el gol parcial de Pumas UNAM en la final. El guardameta colombiano Kevin Mier recibió la anotación de los universitarios durante el primer tiempo.

recibió la anotación de los universitarios durante el primer tiempo. El partido definitivo del Clausura 2026 se está disputando en el Estadio Olímpico Universitario.