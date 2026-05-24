Así fue como Adalberto Carrasquilla lesionó a José Paradela

El jugador de Pumas fue señalado por un exárbitro tras una fuerte entrada sobre Paradela.

Apenas era el minuto 35 de la Gran Final del Clausura 2026 cuando Pumas ya estaba arriba en el marcador sobre Cruz Azul, José Paradela ya no pudo continuar en el campo y tuvo que salir de cambio entre lágrimas. Todo ponía a pensar que era un cambio estratégico por la anotación, pero inmediatamente se mostró una molestia física.

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¿Carrasquilla lesionó a Paradela?

Fue ahí donde el exsilbante, Fernando Guerrero compartió en sus redes una jugada previa en donde el jugador de La Máquina va jugando la pelota y de la nada sale Adalberto Carrasquilla con una fuerte entrada sobre Paradela, por lo que éste sale volando y al estar mal acomodado cae muy mal y de ahí ya no se recupera al 100%.

Se salva de la amarilla Carrasquilla de @PumasMX por ésta carga temeraria sobre Paradela de @CruzAzul pic.twitter.com/WHvR1uLBSL — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) May 25, 2026

Carrasquilla también sale lesionado

El árbitro central no se percata de ello y evita que amonesten al panameño, por lo que se evidencia esta falta. El problema es que parece que a los universitarios les cayó el karma después de ello, ya que uno de sus mejore hombre, es decir, Carrasquilla, tuvo que abandonar el terreno de juego en el “carrito de las desgracias”.

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Justamente en esta misma jugada el “Cantante” menciona que Amaury García que es quien choca con Adalberto en esta acción, no comete falta sobre el futbolista de Pumas. Pero el hecho de que hubiera salido entre lágrimas del campo, pone a pensar que su lesión es demasiado grave, aunque aún no confirman nada.

Jugada limpia de García de @CruzAzul sobre Carrasquilla de @PumasMX pic.twitter.com/f4cQee9UYZ — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) May 25, 2026

Esta lesión no sólo viene en el peor momento para Pumas, sino también para Carrasquilla, ya que estamos a 18 días de que llegue el Mundial y es uno de los elegidos por Panamá para poder asistir a esta justa deportiva.

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En síntesis