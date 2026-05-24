El mandamás del juego de vuelta de la definición será mirado de reojo por ambos equipos. Repasa aquí su pasado.

La revancha de la gran final entre Pumas UNAM y Cruz Azul contará con un ambiente espectacular, con boletos agotados y una entrada sin igual en Ciudad Universitaria. El partido que definirá quién se queda con el trofeo del Clausura 2026 tendrá todo tipo de condimentos que irán alimentado ese clima extraordinario al espectador.

Publicidad

Una de las claves que acompañará al desarrollo del juego de vuelta de esta serie entre auriazules y celestes será la conducción del árbitro Daniel Quintero Huitrón. El colegiado que cuenta con una banca total de la comisión arbitral será observado con lupa por las bancas de los dos equipos, y también, por los fanáticos de los dos bandos.

De hecho, en la previa de este segundo cruce de la llave entre Pumas y Cruz Azul, ‘La Máquina’ condicionó su dirección pidiendo un cambio de juez, por considerar que había otros mejores. Sin embargo, la solicitud del conjunto cementero fue desestimada de inmediato por las autoridades, que ratificaron al réferi del compromiso.

Daniel Quintero en el último Pumas-Cruz Azul [Foto: Getty]

Publicidad

En el último año y medio, Daniel Quintero Huitrón estuvo a cargo de numerosos partidos de ambos clubes rivales de la gran final de este Liguilla de la Liga MX. Primero, vale remarcar que en ese período dirigió dos cruces entre sí, con empate y victoria celeste. Uno de ellos fue en este mismo Clausura 2026, y otro, dos campeonatos atrás.

En el caso de Pumas UNAM, Daniel Quintero condujo a los ‘Universitarios’ en siete oportunidades en los últimos tres torneos, con un saldo de tres triunfos, dos empates y dos derrotas. En este Clausura 2026 lo dirigió tres veces, de los cuales el equipo de Efraín Juárez ganó uno e igualó dos.

Por el lado de Cruz Azul, Daniel Quintero mandó a ‘La Máquina’ en seis ocasiones en esas últimas tres campañas, con un resultado de cinco victorias y una igualdad en ese lapso. En el actual Clausura 2026, lo condujo en dos encuentros, donde los celestes ganaron uno y empataron uno.

Publicidad

El historial de Daniel Quintero con Pumas UNAM los últimos tres torneos:

Pumas 1-0 Pachuca – semifinal Clausura 2026

Pumas 2-2 Cruz Azul – jornada 11 Clausura 2026

Pumas 1-1 León – jornada 3 Clausura 2026

Pumas 1-2 Chivas – jornada 12 Apertura 2025

Pumas 3-2 Cruz Azul – jornada 14 Clausura 2025

Pumas 0-1 Chivas – jornada 10 Clausura 2025

Pumas 3-2 Cruz Azul – jornada 5 Clausura 2025

El historial de Daniel Quintero con Cruz Azul los últimos tres torneos: