La cena del domingo está lista y el plato fuerte es la gran final de la Liga MX. El Estadio Olímpico Universitario será el anfitrión de la revancha entre Pumas UNAM y Cruz Azul, donde se conocerá al nuevo campeón. Sea cual sea el ganador del juego y de la serie, el torneo coronará a un club modelo de nuestro país, que será justo merecedor de la gloria.

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En esta definición del título del Clausura 2026, se están enfrentando cara a cara dos equipos que se ubican dentro del Top 5 histórico de México, sin lugar a dudas. Lo que en ocasiones presta a discusión entre los fanáticos es la posición en la que tanto los ‘Felinos’ como ‘La Máquina’ se colocan en ese lote de clubes destacados del futbol mexicano.

En el caso de Cruz Azul, el cuadro celeste es el tercer grande del país, lugar que se ha ganado merecidamente a base de trofeos y crecimiento institucional. Con 25 títulos totales es el tercero con más vueltas olímpicas de México, y además, con 9 títulos de Liga MX, el cuarto máximo ganador del torneo doméstico. Una sequía extensa a principios de siglo le impidió acercarse a los líderes.

Por el lado de Pumas UNAM, el conjunto auriazul es el quinto grande del futbol mexicano, perdiendo un puesto respecto al ránking histórico. Actualmente, marcha noveno en títulos totales (14) entre los equipos nacionales, y también, séptimo en títulos de Liga MX (7). Su popularidad y expansión en cuanto a aficionados le ha ayudado a no quedar más relegado en la pelea.

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Se viene una final caliente entre Pumas y Cruz Azul [Foto: Getty]

Entre los dos equipos que se miden en la gran final de la Liguilla del Clausura 2026, a los ‘Universitarios’ les caería mejor ser campeones para recuperar ese aura ganadora. Durante muchos años, Pumas fue incluido dentro de los cuatro clubes más trascendentes de México; sin embargo, los años que lleva sin ganar la liga y sin competir seriamente a nivel internacional lo han atrasado. Es la estrella que en CU necesitan para volver a tomar impulso.

El Top 5 de “grandes” del futbol mexicano en 2026:

Por este tiempo, hay una mancomunión general que ordena de la siguiente manera a los clubes de México por todo lo que han conseguido:

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