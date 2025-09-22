¿Chivas vs. Necaxa va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025

Este martes 23 de septiembre comienza una jornada doble del Apertura 2025. Uno de los partidos que se disputan es el que tiene como protagonistas a Chivas y Necaxa, en un encuentro que comienza a las 19:07hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Akron.

Este partido, además de que es clave para ambos equipos, marca el regreso de Fernando Gago al Estadio Akron luego de lo que fue su polémica salida de Chivas el año pasado antes de firmar con Boca Juniors. El entrenador argentino ya volvió a la Liga MX y se enfrentará con el Rebaño Sagrado.

¿Cómo ver en vivo el partido?

El partido entre Chivas y Necaxa de este martes 23 de septiembre por la Jornada 10 del Apertura 2025 podrá verse en México en exclusiva a través de la plataforma Amazon Prime Video.

La actualidad de ambos equipos

El conjunto dirigido por Gabriel Milito viene de perder por 3-0 ante Toluca el sábado pasado por la Liga MX. Después de ganar el Clásico Nacional, Chivas no pudo volver a sumar de a 3 puntos e intentará hacerlo este martes en su casa frente a Necaxa.

Por el lado de los Rayos, el equipo de Fernando Gago volvió a ganar después de seis partidos sin conocer la victoria en el Apertura 2025. Necaxa derrotó por 1-0 el viernes pasado a Club Puebla y sueña con meterse al menos en posiciones de Play-In.