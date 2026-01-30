México tiene un nuevo representante en Europa. El defensa de 25 años Alan Montes deja Necaxa para jugar en el Viejo Continente por segunda vez en su carrera en calidad de cedido. El hermano de César ‘Cachorro’ Montes ya había jugado en el Real Avilés de España y ahora aterriza en el Turquía.

Montes tiene todo acordado para convertirse en nuevo futbolista de Serik Spor, equipo de la Segunda División turca. Este equipo fue fundado en 1955, pero recién a partir de la temporada 2015-16 comenzó su historia de ascensos hasta llegar a la TFF Second League en 2025.

Alan Montes celebra un gol para Necaxa (GETTY IMAGES)

No obstante, el presente del equipo no es bueno. Marchan 17° en la tabla de posiciones luego de 22 jornadas, perdieron los últimos cuatro partidos y la posibilidad del ascenso parece imposible. Sin embargo, es por eso que empezaron a buscar refuerzos y ahora Montes llega para aportar lo suyo.

Ahora bien, esta puede ser una buena oportunidad para Alan de mostrar su potencial y captar la atención de equipos más importantes de Turquía pensando en un posible traspaso una vez que finalice el préstamo.

Todos los equipos en los que jugó Alan Montes

Cimarrones

Raya2

Real Avilés

Sporting Kansas City

Necaxa

Serik Spor

En síntesis

En síntesis

deja el para jugar cedido en el fútbol turco. Montes es nuevo refuerzo del Serik Spor , equipo de la Segunda División de Turquía.

, equipo de la de Turquía. El club Serik Spor ocupa la posición 17 tras disputarse 22 jornadas del torneo.

