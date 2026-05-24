El mediocentro panameño chocó con el jugador mexicano y salió lesionado del partido de los Universitarios ante la Máquina Cementera.

En el marco del juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana. Tras el 0-0 de la Ida, los dos equipos van por todo en el segundo juego.

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Los Universitarios abrieron el marcador de los 31 minutos de partido a través de una buena anotación de Jordan Carrillo. En tanto, la Máquina Cementera llegó al empate tras un autogol de Rubén Duarte a los 54 minutos del compromiso en la capital mexicana.

A revivir la falta de Amaury García (Cruz Azul) a Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM) en la final de vuelta; transmisión de Univision/TUDN USA, voz de @pacogonzaleztv pic.twitter.com/Sgco4z1OYq — lilboimx (@lilboimx) May 25, 2026

El panorama se complicó para el dueño de casa a los 59 minutos, apenas cinco minutos tras el gol del 1-1. El mediocentro Adalberto Carrasquilla chocó con el volante Amaury García y el jugador, luego de ser atendido tras la falta recibida, no pudo seguir jugando y salió lesionado.

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Santiago Trigos saltó al campo de juego para suplirlo pero, más allá de ser una baja sensible para el equipo mexicana, en Panamá se encienden también las alarmas. Coco es una pieza fundamental para los Canaleros y, no solo estará en el Mundial 2026, si no que es una pieza titular que no puede faltar.

¿Cuándo y contra quién debuta Panamá en el Mundial 2026?

Cabe recordar que los centroamericanos integran el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. El debut será ante el conjunto africanos el próximo miércoles 17 de junio desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el BMO Stadium de la ciudad canadiense de Toronto.

En síntesis

Adalberto Carrasquilla salió lesionado al minuto 59 de la Final del Clausura 2026.

salió lesionado al minuto 59 de la Final del Clausura 2026. Panamá enciende alarmas por la lesión de su jugador titular para el Mundial 2026.

enciende alarmas por la lesión de su jugador titular para el Mundial 2026. Santiago Trigos sustituyó al jugador tras su choque con el volante Amaury García.