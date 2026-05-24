¿Cuántos años lleva Pumas UNAM sin ser campeón de la Liga MX?

Tras perder la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul, muchos aficionados volvieron a preguntarse cuándo fue la última vez que Pumas UNAM logró conquistar la Liga MX y cuántos años acumula sin títulos de liga.

El superlíder, el equipo que hizo uno de los mejores torneos del semestre y el que peleó hasta el último minuto de la final, no pudo conseguir el gran objetivo que tenía marcado para esta temporada del futbol mexicano. Pumas UNAM perdió 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario y dejó pasar una oportunidad importante para volver a ser campeón.

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El conjunto universitario llegaba como uno de los grandes candidatos al título después de una fase regular muy sólida y una Liguilla donde mostró personalidad en los momentos decisivos. Sin embargo, la reacción de Cruz Azul en la final terminó inclinando la serie a favor de La Máquina.

Con esta derrota, Pumas extendió una sequía que ya alcanza los 15 años sin títulos de la Liga MX. La última vez que el club universitario logró levantar el campeonato fue en el Clausura 2011, cuando venció a Monarcas de Morelia en la gran final.

Durante este Clausura 2026 parecía que la mala racha finalmente podía terminar. El equipo ilusionó a sus aficionados durante gran parte del torneo, terminó como líder general y además llegó a la final jugando en casa el partido decisivo. Sin embargo, no lo consiguieron.

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Pumas estuvo cerca de romper la racha y buscará revancha en la segunda mitad del 2026

Más allá del golpe que significó perder el campeonato en CU, dentro de Pumas también queda la sensación de haber encontrado una base competitiva para volver a intentarlo en el próximo semestre. El plantel mostró regularidad, carácter y momentos de muy buen futbol a lo largo del torneo.

Ahora habrá que ver si Pumas UNAM logra mantener el nivel en la segunda mitad del 2026 y consigue dar el paso que le faltó en esta final. Después de quedarse tan cerca del objetivo, la presión y la expectativa alrededor del club volverán a crecer de cara al próximo campeonato.

En sintesis

El club Pumas UNAM perdió 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

perdió 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto universitario extendió una sequía que ya alcanza los 15 años sin Liga MX .

. La última coronación del equipo auriazul ocurrió en el Clausura 2011 tras vencer al Morelia.