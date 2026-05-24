'La Máquina' se quedó con el trofeo del Clausura y también se hizo de un bono económico importante.

¡Llegó la décima a CDMX! En una definición apasionante, Cruz Azul se consagró campeón del futbol mexicano y cortó una sequía de cinco años sin poder hacerlo. El cuadro celeste, de irregular primera fase, fue la gran sorpresa de la Liguilla y conquistó el título del Clausura 2026, llevando justicia al campo de juego.

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Tras el empate sin goles del juego de ida, ‘La Máquina’ venció por 2-1 a Pumas UNAM en la revancha en el Estadio Olímpico Universitario. Robert Morales había puesto la ventaja para Pumas en el primer tiempo, pero Ruben Duarte en contra y Rodolfo Rotondi lo dieron vuelta para Cruz Azul. Triunfo agónico para evitar llevar las cosas al alargue.

Con esta nueva vuelta olímpica, el conjunto cementero volvió a ganar la Liga MX cinco años después. El equipo no lograba alcanzar la gloria en el torneo doméstico desde el Guard1anes 2021. Desde entonces había disputado una final más ante el América pero fracasó. En esta ocasión, ante Pumas, pudo quitarse la sal y ser campeón.

Cruz Azul dio el golpe y es el campeón del Clausura 2026 [Foto: Getty]

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Luego del pitazo final, los futbolistas pudieron levantar el trofeo y desahogarse luego de los tiempos difíciles vividos en el ámbtio local. Sin embargo, no fue solo el trofeo lo que el club consiguió con este título del Clausura 2026: también embolsará una considerable suma de dinero. A modo de mérito deportivo, la Liga MX entrega un gran premio.

Según reveló un informe de Claro Sports, el ganador de esta Liga MX recibirá un monto de 4.1 millones de dólares, una cifra equivalente a 70.7 millones de pesos mexicanos. Con ese ingreso económico, Cruz Azul podría tranquilamente incorporar algún refuerzo de calidad para seguir mejorando la plantilla y buscar el bicampeonato el próximo torneo.

Al mismo tiempo, pese a la derrota en la final de la Liguilla ante Cruz Azul, el cuadro auriazul subcampeón también recibirá un pequeño capital a manera de premio consuelo. El organismo le pagará a Pumas 2.4 millones de dólares, de acuerdo a la información que proporcionó la misma fuente. Los ‘Universitarios’ tuvieron su mérito en llegar a la definición.