El Estadio Ciudad de los Deportes será una verdadera fiesta este jueves, cuando Cruz Azul y Pumas UNAM se enfrenten en un evento histórico para el futbol mexicano. Ambos cuadros capitalinos se medirán en el comienzo de la gran final de la Liguilla del Clausura 2026. Esta noche, será el turno del partido de ida de la serie que definirá al campeón.

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Una de las aristas principales que se desprenderán del análisis de este primer juego, tendrá que ver con la siempre discutida conducción arbitral, tan cuestionada por afición y prensa. Más aún dentro de una instancia tan determinante como una final, los ojos estarán puestos en el colegiado del cruce entre celestes y auriazules.

En esta oportunidad, el encuentro de ida estará en manos de Ismael López Peñuelas, que será el árbitro principal de esta apertura de la serie entre Cruz Azul y Pumas UNAM. El experimentado réferi mexicano tendrá por delante uno de los desafíos más trascendentales de su carrera, dirigiendo ni más ni menos que una definición de la Liga MX.

¿Cómo le fue a Cruz Azul con Ismael López Peñuelas como árbitro?

El árbitro del juego de ida de la final dirigió a ‘La Máquina’ en cinco oportunidades, con un saldo de dos victorias, dos empates y una derrota. La última vez que los condujo igualaron uno a uno con Tigres en las semifinales de la Liguilla pasada.

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¿Cómo le fue a Pumas UNAM con Ismael López Peñuelas como árbitro?

El colegiado designado para esta noche dirigió a los ‘Felinos’ en diez ocasiones, con un balance de cuatro triunfos, tres igualdades y tres caídas. La última vez que los condujo fue en la ronda anterior de esta misma Liguilla, en la derrota por la mínima ante Pachuca.

López Peñuelas tuvo mucho a cargo a Pumas [Foto: Getty]

Los antecedentes de Cruz Azul con Ismael López Peñuelas:

Cruz Azul 1-1 Tigres – semifinal del Apertura 2025.

– semifinal del Apertura 2025. Tigres 1-1 Cruz Azul – jornada 12 del Apertura 2025.

– jornada 12 del Apertura 2025. Cruz Azul 3-2 FC Juárez – jornada 9 Apertura 2025.

– jornada 9 Apertura 2025. Cruz Azul 3-0 Xolos – jornada 3 del Apertura 2024.

– jornada 3 del Apertura 2024. Cruz Azul 0-2 Toluca – jornada 2 del Apertura 2023.

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Los antecedentes de Pumas UNAM con Ismael López Peñuelas: