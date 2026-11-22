Chivas recibe a Cruz Azul este domingo 22 de noviembre desde las 17:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron. Chivas viene de empatar 1-1 con León y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Cruz Azul viene de ganarle 3-2 a Tigres y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Chivas y Cruz Azul
Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Bryan González, Santiago Sandoval. DT: Gabriel Milito.
Cruz Azul (4-2-3-1): Kevin Mier, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Chagoya, Jeremy Márquez, Andrés Montaño, Érik Lira, José Paradela, Nicolás Ibáñez, Luka Romero. DT: Joel Huiqui.
Bajas y ausentes de Chivas y Cruz Azul
Chivas:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Cruz Azul:
- Mateo Levy (lesión de rodilla)
- Amaury Morales (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Chivas y Cruz Azul: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 17:07 (hora de México)
- Estadio: Estadio Akron
- Historial: 55 cruces — Chivas ganó 13, Cruz Azul ganó 23 y empataron 19
- Último antecedente: 17/05/2026: Chivas 1-2 Cruz Azul