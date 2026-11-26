Pachuca y Chivas se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Pachuca recibe a Chivas este jueves 26 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 1 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Hidalgo. Pachuca viene de ganarle 2-0 a Toluca y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Chivas viene de ganarle 1-0 a Cruz Azul y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.