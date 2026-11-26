Pachuca recibe a Chivas este jueves 26 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 1 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Hidalgo. Pachuca viene de ganarle 2-0 a Toluca y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Chivas viene de ganarle 1-0 a Cruz Azul y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Pachuca y Chivas
Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro, Alán Bautista, Javier Nicolás Vallejo, Salomón Rondón, Oussama Idrissi. DT: Benjamín Mora.
Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo, José Castillo, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Bryan González, Santiago Sandoval. DT: Gabriel Milito.
Bajas y ausentes de Pachuca y Chivas
Pachuca:
- Carlos Sánchez (lesión de meniscos; vuelve a principios de enero de 2027)
- Alexéi Domínguez (ausencia)
- Andrés Micolta (lesión)
Chivas:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
La previa de Pachuca y Chivas: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 26 de noviembre
- Hora: 19:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Hidalgo
- Historial: 57 cruces — Pachuca ganó 17, Chivas ganó 21 y empataron 20
- Último antecedente: 29/08/2026: Pachuca 1-1 Chivas
- Próximo partido de Pachuca: vs. Chivas, lunes 30 de noviembre
- Próximo partido de Chivas: vs. Pachuca, lunes 30 de noviembre