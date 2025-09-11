Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¿Será este Clásico Nacional entre América vs Chivas el que todos recordarán por siempre? Descubre la razón definitiva

El próximo duelo entre las Águilas y el Rebaño Sagrado puede pasar a los libros de historia de la rivalidad por un hecho puntual.

Por Agustín Zabaleta

El próximo Clásico Nacional entre América y Chivas puede pasar a los libros de historia de la rivalidad
© Getty ImagesEl próximo Clásico Nacional entre América y Chivas puede pasar a los libros de historia de la rivalidad

En el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, se dará una nueva edición del partido más importante de la Primera División de México. Los dos clubes más ganadores y populares del país chocarán para determinar quién manda en la nación.

El insólito fallo debajo de la portería de Javier Hernández durante el amistoso de Chivas ante Léon

ver también

El insólito fallo debajo de la portería de Javier Hernández durante el amistoso de Chivas ante Léon

Sin embargo, este podría no ser un Clásico más y podría pasar a la historia por una simple razón. Y es que en caso que las Águilas venzan en condición de local al Rebaño Sagrado, alcanzarán ni más ni menos que las 100 victorias contra el eterno rival.

En total, América Chivas se han enfrentado en 261 ocasiones oficiales entre todas las competencias. El balance favorece al conjunto azulcrema con 99 triunfos, por 81 del Rebaño y 81 empates. Además, los capitalinos superan a su acérrimo rival en goles: 344 anotaciones contra 313.

Publicidad
América y Chivas se medirán por vez N°262. [Foto: Getty Images]

América y Chivas se medirán por vez N°262. [Foto: Getty Images]

Además, este duelo también es incómodo para los Rojiblancos ya que están instalados en el fondo de la tabla en el último lugar con 4 puntos, aunque por diferencia de gol, tanto Querétaro como Puebla, también con 4 unidades, se ubican por debajo.

Por otro lado, los Azulcremas, con 17 puntos, son escoltas con Cruz Azul de Rayados, que tiene una unidad más. Por eso, más allá del partido, cada uno tiene importantes objetivos para alcanzar. Eso sí, para los de André Jardine tendrá un gusto más que especial se se llevan el triunfo.

Publicidad
¿Se puede ir? La decisión de Chivas con Gabriel Milito acorde al resultado ante América en el Clásico Nacional

ver también

¿Se puede ir? La decisión de Chivas con Gabriel Milito acorde al resultado ante América en el Clásico Nacional

¿Cuándo y dónde se juega el Clásico Nacional entre América y Chivas?

El partido entre América y Chivas por el Apertura 2025 será el próximo sábado 13 de septiembre desde las 21:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ambos conjuntos le quieren dar una alegría a los aficionados que acudirán al recinto deportivo.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Se conoció el mejor equipo de la Liga MX según el Ranking de septiembre de la IFFHS
Liga MX

Se conoció el mejor equipo de la Liga MX según el Ranking de septiembre de la IFFHS

Jardine rememoró la final Toluca - América, cuatro meses después: "Lo que hicieron..."
Liga MX

Jardine rememoró la final Toluca - América, cuatro meses después: "Lo que hicieron..."

¿Europa o México? Adelantan dónde jugaría Raúl Jiménez tras el Mundial 2026
Selección Mexicana

¿Europa o México? Adelantan dónde jugaría Raúl Jiménez tras el Mundial 2026

¿Una ganga? La asombrosa cifra que abonará de ficha Monterrey para comprar a Anthony Martial
Rayados de Monterrey

¿Una ganga? La asombrosa cifra que abonará de ficha Monterrey para comprar a Anthony Martial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo