En el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX, se dará una nueva edición del partido más importante de la Primera División de México. Los dos clubes más ganadores y populares del país chocarán para determinar quién manda en la nación.

Sin embargo, este podría no ser un Clásico más y podría pasar a la historia por una simple razón. Y es que en caso que las Águilas venzan en condición de local al Rebaño Sagrado, alcanzarán ni más ni menos que las 100 victorias contra el eterno rival.

En total, América y Chivas se han enfrentado en 261 ocasiones oficiales entre todas las competencias. El balance favorece al conjunto azulcrema con 99 triunfos, por 81 del Rebaño y 81 empates. Además, los capitalinos superan a su acérrimo rival en goles: 344 anotaciones contra 313.

América y Chivas se medirán por vez N°262. [Foto: Getty Images]

Además, este duelo también es incómodo para los Rojiblancos ya que están instalados en el fondo de la tabla en el último lugar con 4 puntos, aunque por diferencia de gol, tanto Querétaro como Puebla, también con 4 unidades, se ubican por debajo.

Por otro lado, los Azulcremas, con 17 puntos, son escoltas con Cruz Azul de Rayados, que tiene una unidad más. Por eso, más allá del partido, cada uno tiene importantes objetivos para alcanzar. Eso sí, para los de André Jardine tendrá un gusto más que especial se se llevan el triunfo.

¿Cuándo y dónde se juega el Clásico Nacional entre América y Chivas?

El partido entre América y Chivas por el Apertura 2025 será el próximo sábado 13 de septiembre desde las 21:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ambos conjuntos le quieren dar una alegría a los aficionados que acudirán al recinto deportivo.